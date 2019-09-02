02.09.2019 16:18

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü: 3 araç duvar altında kaldı

Derepazarı ilçesinde etkili olan yağış sonrasında toprak kaymaları meydana geldi

RİZE - Rize'de etkili olan yağış sonrasında Derepazarı ilçesindeki yollarda göletler oluştu, sürücüler olumsuz anlar yaşadı.

Gece saatlerinde Rize'de ilçelerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde kuvvetlendi. Derepazarı ilçesinin Eriklimanı, Merkez ve Tersane Mahalleleri'nde etkili olan sağanak sonrası araç yolları çamura bulandı, vatandaşlar olumsuz anlar yaşadı.

Rize için turuncu uyarı verilmişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde verilen uyarıda Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirilmişti.

Rize için turuncu uyarıyla şiddetle verilen uyarı metninde şu ifadeler kullanıldı: "Pazartesi Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Borçka) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: İHA