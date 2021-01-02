Rize'de, orman evinde yılbaşı kutlayan 16 kişiye ceza
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Rize'de, orman evinde yılbaşı kutlayan 16 kişiye ceza

02.01.2021 19:36 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:41
Rize'de, orman evinde yılbaşı kutlayan 16 kişiye ceza

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, belediyenin orman evinde toplanıp, yeni yılı kutlayan 16 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 50 bin 400 TL idari ceza uygulandı.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, belediyenin orman evinde toplanıp, yeni yılı kutlayan 16 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 50 bin 400 TL idari ceza uygulandı. Grupta yer alan Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu'na ise kısıtlamadan muaf olduğu için ceza yazılmadı.

Fındıklı ilçesi Gürcüdüzü Yaylası'nda belediyeye ait orman evinde bir grubun yeni yıl kutlaması için toplanarak alkol aldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Baskın yapan ekipler evde aralarında Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu, 3 encümen ve 1 muhtarın da bulunduğu 17 kişinin bulunduğunu tespit etti. Ekipler, 16 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 50 bin 400 TL idari ceza uyguladı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'na ise kısıtlamadan muaf olduğu için ceza yazılmadı.


Rize'de, orman evinde yılbaşı kutlayan 16 kişiye ceza
Rize'de, orman evinde yılbaşı kutlayan 16 kişiye ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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