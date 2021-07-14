Rize'de etkili olan şiddetli sağanak heyelanlara ve bazı yolların kapanmasına neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak heyelanlara ve bazı yolların kapanmasına neden oldu

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak heyelanlara ve bazı yolların kapanmasına neden oldu
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yüzünden bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, yer yer heyelanlar yaşandı.

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yüzünden bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, yer yer heyelanlar yaşandı.

Kentte öğleden sonra başlayan yoğun sağanak sebebiyle Çayeli ilçesi Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde menfezler tıkandı. Bu nedenle Madenli merkezine sel sularının dolmaya başlaması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerince bu beldenin yanı sıra yağışın etkili olduğu aynı ilçedeki Büyükköy beldesinde de çalışma başlatıldı.

Yağışın etkilediği Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı yollar yer yer yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ardeşen ilçesi Işıklı köyünde de şiddetli yağış sonrası tarım arazilerinde hasar oluştu.

Ekipler, halen yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediliyor.

Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan da AA muhabirine, beldelerinde yolların kapandığı, bazı vatandaşların mahsur kaldığı yönünde ihbarlar aldıklarını söyledi.

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak heyelanlara ve bazı yolların kapanmasına neden oldu
Rize'de etkili olan şiddetli sağanak heyelanlara ve bazı yolların kapanmasına neden oldu
Rize'de etkili olan şiddetli sağanak heyelanlara ve bazı yolların kapanmasına neden oldu
Rize'de etkili olan şiddetli sağanak heyelanlara ve bazı yolların kapanmasına neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Rize'de sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar kapandı
Rize'de sağanak yağış sonrası dereler taştı, yollar kapandı
Rize'de göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden kişi yaralandı
Rize'de göğsüne "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'de etkili olan şiddetli sağanak heyelanlara ve bazı yolların kapanmasına neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 19:59:49. #1.16#

title