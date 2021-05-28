Rize'de bazı siyasi partiler, çay fiyatı ile ilgili açıklama yaptı
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Rize'de bazı siyasi partiler, çay fiyatı ile ilgili açıklama yaptı

Rize'de bazı siyasi partiler, çay fiyatı ile ilgili açıklama yaptı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'de bazı siyasi parti temsilcileri, özel sektör firmalarının düşük fiyata yaş çay almasının kabul edilebilir olmadığını savundu.

Rize'de bazı siyasi parti temsilcileri, özel sektör firmalarının düşük fiyata yaş çay almasının kabul edilebilir olmadığını savundu.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önündeki ortak açıklamaya CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Akyıldız Özyanık, Doğru Parti İl Başkanı Eyüp Demir, DEmokrat Parti İl Başkanı Hikmet Çelik, Saadet Partisi İl Başkanı Muhammet Kaçar, Deva Partisi İl Başkanvekili Aydın Taşer ve bazı parti yöneticileri katıldı.

Grup adına açıklamayı okuyan CHP Merkez İlçe Kadın Kolu Başkanı Berrin Piyadeoğlu, sezon başında açıklanan dekara 600 kilogram kotanın, kontenjanın düşük olması nedeniyle üreticiyi memnun etmediği ileri sürdü.

ÇAYKUR'un kampanya sezonunun başında 15 kilo kontenjan uygulamasının işi zorlaştırdığını savunan Piyadoğlu, şöyle devam etti:

"4 lira olarak açıklanan çay fiyatının özel sektörde 2 lira 80 kuruşa kadar inmesi kabul edilebilir değildir. Üstelik özellikle yüksek kesimlerde henüz yoğun bir şekilde çay toplanmaya başlanmamıştır. Buna rağmen uygulanan bu kontenjan ile müstahsillerimizin emeklerinin karşılıklarını almaları mümkün değildir. Üreticilerimiz bilerek özel sektöre yok pahasına mahkum bırakılmaktadır. Oluşturulan bu sağlıksız ortam çay müstahsili olduğu kadar ufak sermayelerle fabrika işleten işletme sahiplerini de kötü etkilemektedir."

Bütün bu olumsuzlukları gidermenin yolunun belli olduğunu kaydeden Piyadoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yıllardır tartışılmasına rağmen hükümet tarafından bilerek buzdolabında bekletilen yaş çay kanunu bir an önce çıkarılmalıdır. Bu yolla taban fiyatın altında yaş çay alımının önüne geçilmelidir.Çıkarılacak bu kanunla ÇAYKUR'un daha verimli hale gelmesi ve organizasyon kabiliyetinin arttırılması sağlanacaktır. Çıkarılacak çay kanunu ile kontenjan sorunu giderilebilecektir. Çay Kanunuyla müstahsillerin sorunları çözüme kavuşturulacağı gibi ufak sermayeli fabrika sahipleri de desteklenerek onların da mağduriyetleri giderilmiş olacaktır..Müstahsilimiz kazanacak, çayımız da sanayisi ile birlikte yüksek değer bulacaktır. Yani özetle sorunlar belli olduğu gibi çözümleri de mevcuttur. Çay sorunu kesinlikle çözümsüz değildir. Bizler Siyasi Parti Rize İl Başkanları ve aynı zamanda da birer çay müstahsili olarak, siyasal farklılıklarımızı bir yana bırakıp, Rize için çayımız için buradayız. Çayımız her şeyden önemli ve siyaset üstüdür. İktidarıyla muhalefetiyle bir olalım. Rize için gereğini yapalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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