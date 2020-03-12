Rize Belediyesi yıkama çalışmalarıyla tedbiri arttırdı…
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Rize Belediyesi, İngiltere, Güncel

Rize Belediyesi yıkama çalışmalarıyla tedbiri arttırdı…

Bir yıl önce Rize Belediyesi tarafından şehrimizde başlatılan ve her gün gece gündüz periyodik olarak devam eden yıkama çalışmalarında Korona Virüsü tehdidine karşı daha tedbirli davranıyor.

12.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:34
Rize Belediyesi yıkama çalışmalarıyla tedbiri arttırdı…

Korona Virüsü'nün ülkemizde rastlanmasının ardından Rize Belediyesi daha önce devam ettirmiş olduğu buharlı, ilaçlı ve basınçlı 90 derece sıcak su ile köpüklü yıkamalarına vatandaşların ve çocuklarımızın sık kullandığı alanlarda aralıksız devam ediyor.

Çalışmalara aralıksız devam ettiren ekipler, bu kapsamda toplu taşıma durakları, okul önleri, çocuk parkları, sahilde bulunan oturma alanları, hastane önleri, cadde ve sokaklarda köpüklü sıcak buharlı yıkama çalışmaları yürütüyor.

Vatandaşların temas edebilecekleri alanlarda köpüklü yıkama çalışmaları yürüten ekipler ilaçlamanın ardından durulama ve kurulama çalışmaları yapıyor.

Ülkelerin İngilizce dil becerilerinin ölçüldüğü araştırmalara göre Türkiye, 33 Avrupa ülkesi arasında 32.sırada bulunurken dünya genelinde 100 ülke arasında 79.sırada yer alıyor. Ülkemizin bu konuda daha üst sıralarda olması için gayret gösteren Konuşma Kulübü, öğrencilerinin İngilizce dil becerilerini artırmayı misyon edinirken bağımsız bir sınav kuruluşu olan İngiltere merkezli LanguageCert Uluslararası ESOL İngilizce konuşma sınavlarını yaparak öğrencilerinin başarılarını kanıtlamayı da hedefliyor. Öğrenciler, eğitim aldıkları seviyeye ait girdikleri sınavın ardından İngiltere'de bulunan LanguageCert genel merkezinde değerlendirilen sonuçlar neticesinde öğrencilerin yeterlilikleri onaylanarak uluslararası serfikaları kendilerine gönderiliyor. Bugüne kadar yapılan İngilizce konuşma sınavlarının toplamında öğrencilerinin gösterdiği başarı oranı yüzde 90'ı geçen Konuşma Kulübü, eğitime bakış açısının ne kadar önemli olduğunu da ispatlamış oldu.

Konuşma Kulübü, Türkiye'de bireylerin okul hayatları boyunca İngilizce eğitimi almasına rağmen İngilizce konuşamamasını bir sorun olarak görerek 2015 yılından itibaren, öğrencilerine 8 kişilik sınıflarda konuşma odaklı İngilizce eğitimi veriyor. Bugüne dek binlerce mezun veren Konuşma Kulübü, gelecek yıllarda daha fazla kişinin uluslararası alanda kendisini İngilizce ifade edebilmesini hedefliyor.

Konuşma Kulübü, öğrencilerinin özgüvenle İngilizce konuşması ve uluslararası alanda belgeleyebilmesi için İngiltere merkezli sertifikalandırma kuruluşu olan PeopleCert'ün dil kanadı olan LanguageCert ile anlaşma sağladı. LanguageCert, yüzü aşkın ülkede yaptığı milyonlarca sınav ile öğrencilerin dil becerilerini ölçerek, uluslararası İngilizce yeterlilik sertifikası kazanmasına imkan sağlıyor. LanguageCertUluslararası ESOL (İngilizce'yi 2.yabancı dil olarak konuşanlar sınavı)konuşma sınavlarını Tükiye'de ilk kez, CEFR kriterlerine uygun olarak İngilizce konuşma eğitimi veren tek yetkili sınav merkezi olan Konuşma Kulübü'nde gerçekleştiriyor.

LanguageCert İngilizce konuşma sınavına giren Konuşma Kulübü öğrencileri, Ağustos ayından itibaren devam eden İngilizce konuşma sınavlarında yüzde 90 oranında başarı elde ettiler. Öğrenciler, İngilizce konuşabildiklerini uluslararası alanda ispatlayarak sertifika sahibi oldular. Aralarında İngiltere'nin de bulunduğu 52 ülkede geçerli LanguageCert sertifikasına sahip olan öğrenciler, iş ve akademik başvurularında ön sıralara çıkabilecekler.

Kaynak: Bültenler

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