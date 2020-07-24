RİZE Başına yorgun mermi isabet eden tekniker: Hayatım 2 milimetreyle kurtuldu
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RİZE Başına yorgun mermi isabet eden tekniker: Hayatım 2 milimetreyle kurtuldu

Başına yorgun mermi isabet eden tekniker: Hayatım 2 milimetreyle kurtulduRİZE'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan elektrik teknikeri Emrah Köseoğlu'nun tedavisi sürüyor.

24.07.2020 15:04 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:15

Başına yorgun mermi isabet eden tekniker: Hayatım 2 milimetreyle kurtuldu

RİZE'de çalıştığı fabrikanın bahçesinde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan elektrik teknikeri Emrah Köseoğlu'nun tedavisi sürüyor. O anları anlatan Köseoğlu, "Hayatım 2 milimetre ile kurtuldu" dedi.

Olay, çarşamba akşamı merkeze bağlı Salarha beldesinde meydana geldi. Bir çay fabrikasında çalışan elektrik teknisyeni Emrah Köseoğlu, bahçede yürürken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı ile gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köseoğlu'nun başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Kafatasını delen mermi ameliyatla çıkarıldı.

O ANLARI ANLATTI

Başına yorgun mermi isabet ettiğini öğrendiğinde çok şaşırdığını söyleyen Emrah Köseoğlu, "Vardiya bitimine bir saat kala fabrikanın içerisinde yürüyüşe çıktım. Sonra bir anda yere yığıldım. Ne olduğunu anlamadım. Beni kanlar içerisinde gören arkadaşlarım hemen yardım istedi. Beni hastaneye kaldırdılar. İlk anda vücudumu hissizleşti. Yavaş yavaş ellerimi hissettim, ama ayaklarımı hala hissetmiyorum. Dün öğleden sonra ameliyata girdim. Mermi çekirdeğini aldılar. Ama ayaklarım hala güçsüz his kaybı yaşamışım. Ayaklarımı hissediyorum ama kaldıramıyorum. Hayatım 2 milimetre ile kurtuldu"' dedi.

'İNSANA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMELİSİN'

40 yıl düşünse başına böyle bir olay gelebileceğini tahmin edemeyeceğini anlatan Köseoğlu, "Biz de genç olduk. Ama mermi atmak nedir? Mermi atıyorsun tamam da bunu toprağa veya denize atarsın. Bunun bir insana geleceğini düşünmelisin. Bir insanın canına kastedebilirsin. Düşüncesizce mermi atmak nedir. Bilinçli olmak çok önemli. Hiç atılmaması taraftarıyım ama atıyorsan bari toprağa at. Bir insanın canından etme. Bunu düşünülmesini istiyorum" diye konuştu.

'BÖYLE BİR DURUM KİMSENİN BAŞINA GELMESİN'

Hayatında ilk defa 'yorgun mermi' diye bir şey duyduğunu söyleyen Köseoğlu'nun ağabeyi Enver Köseoğlu da, "Kardeşimin kafasında bir kanama olduğundan hastaneye kaldırıldı. Hastanede tomografi sonrası merminin kafasında isabet ettiğini öğrendik. İlk defa yorgun mermi diye bir şeyin varlığından haberimiz oldu. Merminin havadan gelip kafatasının çatlattığını söylediler. İçerde bulunan bir damara da baskı yapmış. Kardeşim şu anda belden aşağını hissetmekte zorlanıyor. Bu durumun kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Kimsenin canına mal olmasın. Bu bir insanda olmayabilir. Bir hayvana da denk gelebilirdi. Bir candan olmaya ne gerek var" dedi.

RİZE Başına yorgun mermi isabet eden tekniker: Hayatım 2 milimetreyle kurtuldu

Kaynak: DHA

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