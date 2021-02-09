Rize-Artvin Tabip Odası Rize'de doktora orakla yapılan saldırıyı kınadı
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Rize-Artvin Tabip Odası Rize'de doktora orakla yapılan saldırıyı kınadı

09.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:52
Rize-Artvin Tabip Odası Rize'de doktora orakla yapılan saldırıyı kınadı

Rize-Artvin Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Kazım Şahin, Rize'de Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun hastanede bir kişinin orakla saldırısına uğramasını kınadı.

Rize-Artvin Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Kazım Şahin, Rize'de Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun hastanede bir kişinin orakla saldırısına uğramasını kınadı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Puşuroğlu'na görevi başında yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Salgın döneminde doktorların hastalara yardımcı olabilmek için mücadele ettiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Dertlerine deva olmak, yaralarına merhem olabilmek amacıyla her dönem canla başla çalışan fedakar doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza, hele hele bu salgın döneminde ailesini ve sevdiklerini görmeden geceli gündüzlü cansiperane vazife yapan fedakar hekimimize yapılan bu alçakça saldırının, saldırganın nasıl bir sapık düşünce ile ve her ne amaçla yapılırsa yapılsın mazur görülebilecek bir tarafı olamaz. Oda olarak bu menfur saldırıda meslektaşımızın yanında, yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi bildirir, vereceği her türlü mücadelede arkasında olacağımızı belirtiriz."

Şahin, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını isteyerek, "Özellikle bu dönemde sağlık çalışanlarını alkışlarla destekleyen vatandaşımızın, olayı duyunca hastane önüne toplanıp saldırıyı protesto etmesini beklerdik. Beklerdik ki kadın örgütleri aynı şekilde bayan meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı protesto etsin. Sendikalar ve diğer meslek örgütleri de protestolara katılsın ve geçmiş olsun mesajları yayınlasın." ifadesini kullandı.

Rize Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde bekleyen A.K. (42), dün, sıranın kendisine gelmemesine sinirlenerek odasına girdiği Puşuroğlu'na (34) üzerinde sakladığı orakla saldırmıştı. Dizi ve baldırında kesik oluşan Puşuroğlu, acil serviste tedavi edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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