RİZE ANZER BALI İÇİN ÜRETİCİLER YERLERİNİ ALIYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

RİZE ANZER BALI İÇİN ÜRETİCİLER YERLERİNİ ALIYOR

RİZE'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı için üreticiler, kovanlarını yerleştirmeye başladı.

24.06.2020 08:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 08:50

RİZE'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı için üreticiler, kovanlarını yerleştirmeye başladı. Yaklaşık 200 arıcının 3 bin kovan yerleştireceği Anzer'de arılar, 40'ı endemik 400'e yakın çiçekten, Anzer balı üretecek.

Dünyaca ünlü Anzer balı için arıcılar Anzer Yaylası'nda yerini almaya başladı. Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nın 40'ı endemik 400'e yakın çiçekten oluşan zengin florasından elde edilecek Anzer balı için yaklaşık 200 arı üreticisi; bölgeye 3 bine yakın kovan yerleştirecek. Arıcılar, soğuk giden havaların düzelmesi ile beraber kovanlarını yaylaya çıkarıp, hazırlıklara başladı. Ağustos ayında sağım yapılacak Anzer balı için şimdiden sipariş alan arıcılar, artık arılarının çalışmasını bekleyecek.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek hava şartlarının kötü gitmesi dolayısıyla mevsimin biraz geciktiğini söyleyerek 'Anzer Yaylası'na 200 arıcı 3 bin civarında kovan yerleştirecek. Son yıllarda hem Anzer balının değerli olması hem de insanların arıcılığa yönelmesi ile beraber yayladaki arıcı ve kovan sayısında da artış yaşanmaya başladı. Anzer balının en önemli özelliği içindeki floranın zenginliği. 400'e yakın çeşit çiçek var ve bu zenginlik bala o kaliteyi katıyor. Anzer de sezon kısıtlı olur. Kovanları temmuz ayına kadar yerleştireceğiz, temmuzda arılar ballarını toplayacaklar, ağustosun ilk haftasında da sağımı yapacağız. Balları Hacettepe Üniversitesi'ne tahlile gönderiyoruz. Onaylanan balları mühürleyip etiketleyip satışa sunuyoruz. Bal satışa çıkmadan da fiyatını belirleriz. 2019 yılında kilosunu bin liradan sattık. Ekonomik şartlarda göz önünde bulundurulduğunda belki de bu yıl bir artışa gitmeyebiliriz ya da çok cüzi bir artış yapabiliriz" dedi.

'KORONAVİRÜS ANZER BALINA İLGİYİ ARTIRDI'

Koronavirüs salgını nedeniyle Anzer balına ilginin artığını belirten Civelek 'Elimizdeki balı tükettik, 2020 yılı için siparişleri alıyoruz. Son 2 aydır yani koronavirüsün artış yaşandığı dönemde Anzer balına da ilgi arttı. Anzer balı gerçekten bağışıklık sistemi güçlendirme bakımından ispat edilmiş bir üründür. Anzer poleni de bağışıklık sistemini güçlendiren özelliklere sahiptir. Bunun bilincinde olan vatandaşlar siparişlerini verdiler" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN DEĞERLİ BALINI ÜRETİYORUZ'

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de "Anzer, Türkiye'nin hatta dünyanın en değerli balının üretildiği bir yer. Zengin bitki florası sayesinde dünyanın en değerli balını üretiyoruz. Bal sezonu başlıyor, arıcılar yerleşmeye başladı. Birkaç yıldır iklim faktörlerinden dolayı burada çok bal olmadı. Bu yıl iyi bir sezon olmasını umut ediyoruz. Geçen sene bin liradan satılan Anzer balının fiyatına göre ikizderenin diğer vadilerinde üretilen balların fiyatları ortaya çıkıyor. Anzer bu vadinin, ülkemizin lokomotifi bal üretimi konusunda" ifadelerini kullandı.

'ANZER BALI GİBİSİ YOK'

75 yıldır arıcılık yapan İbrahim Kangel, 'Arıcılık zevk işi, alıştın mı daha duramıyorsun. Bu yaşına rağmen hala arılarımla ilgileniyorum. Bir sürü bal var ama Anzer balı gibisi yok. Başka yerlerdeki balları 'Anzer balı' diye satıyorlar, Anzer balının orijinalini ustası anlar başka kimse anlayamaz. Sezon için hazırlıklarımızı yaptık, artık arıların bal üretmesini bekliyoruz. Ancak bu sene sezon iyi gözükmüyor" şeklinde konuştu.

'KOOPERATİF BALI TERCİH EDİLMELİ'

Mevsimlik Anzer'e geldiklerini anlatan Aslan Arıcan 'Bu yıl havalar iyi gitmediği için henüz çiçekler tam olarak açamadı. Hava şartları iyi giderse bal üretimi olur. Vatandaşların gerçek Anzer balına ulaşması için kooperatifte satılan balı tercih etmelerini öneriyorum" dedi.

RİZE ANZER BALI İÇİN ÜRETİCİLER YERLERİNİ ALIYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna çıkıştı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin Haber
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna çıkıştı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu Haber
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde Haber
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses Nuri Bilge Ceylan
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Alper Ulusoy Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: RİZE ANZER BALI İÇİN ÜRETİCİLER YERLERİNİ ALIYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 08:52:06. #1.15#
title