Rıza Kayaalp kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreşçi Rıza Kayaalp kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Rıza Kayaalp, Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen 2021 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya almıştı. Covid-19 nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak olan Kayaalp, altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Milli güreşçinin hayatı merak ediliyor. Peki, Rıza Kayaalp kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreşçi Rıza Kayaalp kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rıza Kayaalp, Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen 2021 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya almıştı. Covid-19 nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak olan Kayaalp, altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Milli güreşçinin hayatı merak ediliyor. Peki, Rıza Kayaalp kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreşçi Rıza Kayaalp kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

RIZA KAYAALP KİMDİR?

Doğum Tarihi: 10 Ekim 1989

Kaç yaşında: 32

Nereli: Yozgat

Spor: Güreş

Rıza Kayaalp, 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat'ta doğan Türk grekoromen güreşçidir.

Kayaalp, işçi ailenin 6. son beşiği olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı. İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim'in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında Yozgat Lisesinden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan mezun oldu.

Kariyeri

2008 Yaz Olimpiyatları'nda birinci turu bay geçen Kayaalp, 2. turda Litvanyalı rakibi Mindaugas Mizgaitis'le olan müsabakasından 3-1 yenik ayrılarak Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Pescara'daki 2009 Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 120 kg.da Akdeniz Şampiyonu oldu.

Tiflis'te yapılan 2009 Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.

Ankara'da düzenlenen 2009 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kg.da Dünya Gençler Şampiyonu oldu. Herning'de düzenlenen

2009 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyayla Türkiye'ye döndü.

28. Uluslararası Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 110 kg'da altın madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoremen stil 120 kiloda finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'ı 2-0 (2-0, 2-0) yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye, şampiyonada sadece bir sıklette birinci olarak altın madalya aldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2012 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 120 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2015 1. Avrupa Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda finalde Azerbaycanlı Sabahi Şariati'yi 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlene 2013 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde İranlı Amir Aziz Aliakbari'ye karşı 4-1 kaybetti. Bronz madalya maçında İsveç'ten Johan Magnus Euren'i 3-0 kazanarak bronz madalya aldı. Rıza Kayaalp'in madalyası, şampiyon İranlı Amir Aziz Aliakbari'nin dopingli çıkması üzerine gümüş madalyaya döndü.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Gymnastics Palace Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, finalde Kübalı Mijain Lopez ile karşılaştı. Rakibine 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenelenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'na grekoromen stil 130 Kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu. Finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez ile karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 yenen milli güreşçi, altın madalyaya uzandı.

Letonya'nın başkenti Riga'da süren 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda final maçında Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile karşılaşan Türk güreşçi, skor 2-2 berabereyken rakibini tuşla yenerek, altın madalyaya ulaştı. Ukraynalı Chernetskyy ise gümüş madalyada kaldı.

Brezilya' nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 6-0 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Seribaşı olması nedeniyle ilk turu pas geçen Kayaalp, ikinci turda Venezuelalı Erwin Jose Caraballo Cabrera'yı teknik üstünlükle, çeyrek finalde Azerbaycanlı Sabah Shariati'yi tuşla, yarı finalde ise Alman Eduard Popp'u yine teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale kalmıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi'yi 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

Rusya Federasyonu'nun Kaspiysk şehrinde düzenlenen 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, Gürcü rakibini 3-0 yenerek üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kazakistan'da düzenlenen 2019 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo final karşılaşmasında Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen 2021 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya aldı. Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

RIZA KAYAALP KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Rıza Kayaalp, 1989 doğumlu olup 32 yaşında ve Yozgatlıdır.