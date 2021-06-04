Rıza Çalımbay, korona virüs aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Rıza Çalımbay, korona virüs aşısı oldu

Rıza Çalımbay, korona virüs aşısı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki anlaşma neticesinde tüm kulüplerdeki oyuncu ve teknik ekip çalışanlarının aşılanması sürüyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da korona virüs aşısının ilk dozunu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaptırdı. 58 yaşındaki teknik adama Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan eşlik etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi
Normalleşme adımlarının ardından Bilim Kurulu toplandı! Gündemde 3 konu başlığı var
Normalleşme adımlarının ardından Bilim Kurulu toplandı! Gündemde 3 konu başlığı var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şevval Sam Burak Sergen Kenan Doğulu
Spor Enes Ünal Mert Günok Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rıza Çalımbay, korona virüs aşısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 16:16:53. #1.16#

title