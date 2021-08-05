Riyad Büyükelçisi Ulusoy, Genel Müdür Dalkıran'ı Ziyaret Etti
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Riyad Büyükelçisi Ulusoy, Genel Müdür Dalkıran'ı Ziyaret Etti

Riyad Büyükelçisi Ulusoy, Genel Müdür Dalkıran'ı Ziyaret Etti
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Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi olarak atanan Fatih Ulusoy, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi olarak atanan Fatih Ulusoy, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran'ı makamında ziyaret etti.

Genel Müdür Dalkıran, Büyükelçi Ulusoy'a yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, iki ülkenin eğitimine katkıda bulunacak iş birliği konuları ele alındı.

Kaynak: Habermetre

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