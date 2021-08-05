Riyad Büyükelçisi Ulusoy, Genel Müdür Dalkıran'ı Ziyaret Etti

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi olarak atanan Fatih Ulusoy, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran'ı makamında ziyaret etti.