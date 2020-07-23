Ritter Sport, Milka'ya karşı Almanya'nın tek kare çikolata olma savaşını kazandı İsviçreli çikolata devi Milka, Alman Ritter Sport çikolatalarının Almanya'da kare şeklinde satılan tek çikolata olmasına karşı açtığı patent davasını kaybetti.

Ritter Sport çikolataları, on yıllar boyunca ürünü kendine has kare şekliyle pazarladı.

Dolayısıyla, çikolata devi Milka, Ritter Sport'un Almanya'daki kare çikolatadaki hakimiyetine meydan okuyunca, kılıçlar çekildi.

Milka ilk olarak, 2016'da Ritte Sport'un kare çikolata patentini iptal ettirerek ilk zaferini kazandı. Ancak şimdi bu karar bozuldu.

Son olarak konu Federal Adalet Divanı'nın önüne geldi ve yargıçlar Milka'nın şikayetini reddetti ve Ritter Sport lehine karar verdi.

Kare çikolatanın tarihi

Kare çikolata fikri 1932'ye kadar gidiyor. Şirket efsanesine göre fikir Clara Ritte'ın aklına geldi ve "Herkesin ceket cebine kırılmadan sığabilecek ve normal uzun çikolatalarla aynı ağırlıkta bir çikolata yapalım" dedi.

1970'lere gelindiğinde şirketin sloganı "Quadratisch, praktisch, gut" - "Kalite, çikolata, kare şeklinde" oldu.

Aile şirketi, kare çikolata şeklini Alman patent dairesine 1993'te kaydettirdi. Dolayısıyla Milka, 2010'da kare çikolata pazarlamaya başladığında, konu mahkemelik oldu.

Şu an Mondezelez'in sahip olduğu Milka, federal patent mahkemesindeki ilk turu kazandı, ancak daha sonra bu karar bozuldu ve bir sonraki yıl mahkeme Ritter'in kare çikolata hakimiyetini korumasına karar verdi.

Milka'nın son çabası ise konuyu Federal Adalet Divanı'na taşımak oldu, ancak buradan da istedikleri karar çıkmadı.

Yargıçlar ne dedi?

Normalde, Almanya'da bir marka, şekli ürüne "esaslı bir katkı" veriyorsa koruma talep edemiyor. Ancak yargıçlar, Ritter Sport davasında durumun farklı olduğunu söyledi.

Yargıçlar, tüketicilerin çikolatanın kare halini, çikolatanın nereden geldiğine ve kalitesine dair bir gösterge olarak kabul ettikleri sonucuna vardı.

Şekilde sanatsal bir değer olmadığına ve fiyatta da farklılık yaratmadığına hükmettiler.

Bu karar, Ritter Sport'un Almanya'da raflarda yer alabilecek tek kare şekilli çikolata olması anlamına geliyor.