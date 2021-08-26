Riskli gruptaki iki kardeş otobüsle seyahat ederken yakalandı
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Riskli gruptaki iki kardeş otobüsle seyahat ederken yakalandı

Riskli gruptaki iki kardeş otobüsle seyahat ederken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de Covid-19 PCR testi pozitif olan yabancı uyruklu kadın ve temaslı kardeşi, 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulanarak karantinaya alındı.

Kırıkkale'de Covid-19 PCR testi pozitif olan yabancı uyruklu kadın ve temaslı kardeşi, 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulanarak karantinaya alındı. HES kodu sorgulamadan riskli gruptaki yolcuları kabul eden otobüs firmasının personeli ise kameraları görünce poz verdi.

Çorum'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince Covid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden yabancı uyruklu Shakıra Noorıe'nin (23) PCR testinin pozitif, kardeşi Saliha Noorıe'nin (21) ise temaslı olduğu tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden iki kardeşe 4 bin 50'şer lira ceza yazdı. HES kodu sorgulamadan otobüse yolcu kabul eden firmaya da 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Firma personeli ise cezai işlem uygulanırken kameralara poz verdi.

Yabancı uyruklu iki kardeş, filyasyon ekipleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı. - KIRIKKALE

Riskli gruptaki iki kardeş otobüsle seyahat ederken yakalandı
Riskli gruptaki iki kardeş otobüsle seyahat ederken yakalandı
Riskli gruptaki iki kardeş otobüsle seyahat ederken yakalandı
Riskli gruptaki iki kardeş otobüsle seyahat ederken yakalandı
Riskli gruptaki iki kardeş otobüsle seyahat ederken yakalandı
Riskli gruptaki iki kardeş otobüsle seyahat ederken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Riskli gruptaki iki kardeş otobüsle seyahat ederken yakalandı - Haberler
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