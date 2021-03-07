Rina Onur Şirinoğlu kimdir? Rina Onur Şirinoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Rina Onur Şirinoğlu yatırımları ve projeleri!

Türkiye ve Orta Doğu bölgelerinin lider oyun şirketi Peak Games ve Hemenkiralik.com kurucu ortaklarından olan Rina Onur Şirinoğlu kimdir? Rina Onur Şirinoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Rina Onur Şirinoğlu yatırımları ve projeleri nelerdir? Rina Onur Şirinoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye ve Orta Doğu bölgelerinin lider oyun şirketi Peak Games ve Hemenkiralik.com kurucu ortaklarından olan Rina Onur Şirinoğlu kimdir? Rina Onur Şirinoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Rina Onur Şirinoğlu yatırımları ve projeleri nelerdir? Rina Onur Şirinoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

RİNA ONUR ŞİRİNOĞLU KİMDİR?

Başarılı iş kadını, seri girişimci Rina Onur Şirinoğlu, Robert Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldu.

Harvard Üniversitesi'nden kabul aldığında ise bakın henüz 17 yaşındayken neler söylemiş.

" Tiyatroya ilgi duyuyorum. Harvard'a kabul edilmemde en büyük etken yaptıklarım değil, nasıl yaptığım ve nereye kadar sürdürdüğüm. Hukuk ve uluslararası ilişkiler eğitimi almak istiyorum. Türkiye'ye dönüp medyada çalışacağım"

Harvard Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünü 2008 yılında bitiren Rina Onur Şirinoğlu, Türkven Private Equity'de girişim sermayesi ve Morgan Stanley Londra ofisinde yatırım bankacılığı alanlarında çalıştı.

Onur, aynı zamanda World Economic Forum'a bağlı olan Global Shapers platformunun Türkiye kurucu ekibindendir.

Harvard Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünü bitiren iş kadını Rina Onur Şirinoğlu, Türkven Private Equity'de girişim sermayesi ve Morgan Stanley Londra ofisinde yatırım bankacılığı alanlarında çalıştı.

Türkiye ve Orta Doğu bölgelerinin lider oyun şirketi Peak Games ve Hemenkiralik.com kurucu ortaklarındandır. Peak Games'i 2010 yılında kuran Rina Onur Şirinoğlu,, 2 sene içerisinde yabancı risk sermayesi fonlarından şirket için $30 milyon finansman topladı.

Ekim 2010 yılında kurulan Peak Games, 30 milyon aylık aktif kullanıcısı ile dünyanın en çok aktif kullanıcısı olan oyun şirketlerinden biri.

Çeşitli departmanlarındaki 100'den fazla çalışanı ile şu anda tamamen kendi oyunları üzerinde çalışmakta, bu oyunları başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm dünyada yayınlamaktadır. Şirketin yatırımcıları arasında Earlybird Venture Capital, Hummingbird Ventures ve Endeavor Catalyst yer alıyor.

50 kişilik şirketin şu anda sahibi olduğu 9 farklı oyunu bulunuyor. Bunlar; PokerStar, Okey, OkeyPlus, Komşu Şehir, Komşu Kabile, İkonkız, Bizim Dünya, Komşu Çiflik ve Petiler.

Bu oyunlar arasında en popüler olanlarından birisi kuşkusuz 14 milyon kere yüklenmiş olan Okey. Ayrıca Zynga'nın popüler oyunu Farmville'e yerel bir uyarlama olarak değerlendirebileceğimiz Komşu Çiftlik'te de bugüne kadar 4 milyon çiftlik kurulduğu belirtiliyor.

Peak Games başarısı ardından, Türkiye'nin en büyük kısa dönemli konut kiralama platformu olan Hemenkiralık.com'un da kurucu ortağı olan Rina Onur Şirinoğlu, Hemenkiralık için $6 milyon finansman toplanmasına katkıda bulunmuştur. Hemenkiralık hissedarları arasında, Expedia'nın %100'üne sahip oldıuğu, dünyanın en büyük kısa dönemli tatil evi kiralama platformu Homeaway de bulunuyor. Rina Onur Şirinoğlu, yeni girişimi 500 İstanbul kurucu ortakları arasında yer alıyor.

RİNA ONUR ŞİRİNOĞLU HEDEFLERİ

500 İstanbul Yönetici Ortağı Rina Onur Şirinoğlu, Türkiye'den milyar dolarlık küresel şirketler çıkartabilmek hedefiyle, 5 yıl içinde 100 girişime yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

500 İstanbul, henüz Temmuz 2016'da faaliyete geçmesine rağmen girişimcilik eko sistemine hızlı bir giriş yaptı. Merkezi San Francisco'daki Silikon Vadisi'nde bulunan ve 50 ülkeye yayılmış olan 500 Startups ağına bağlı kurulan 500 İstanbul, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen 5 ayda 12 girişime yatırım yaptıklarını belirten 500 İstanbul Yönetici Ortağı iş kadını Rina Onur Şirinoğlu, Türkiye'den milyar dolarlık küresel şirketler çıkartabilmek hedefiyle, 5 yıl içinde 100 girişime yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Türkiye'ye ve dünyadaki Türk girişimcilerine odaklanan 500 İstanbul'un Temmuz ayının sonunda aktif hale geldiğini anımsatan Şirinoğlu, "15 Temmuz'dan hemen sonra başlayan süreçten bugüne kadar, eğlenceden sağlığa, ulaşımdan perakendeye, farklı alanlarda 12 girişime yatırım yaptık. 2016 sonu ile 2017 ilk çeyreğinde 5 yatırıma daha imza atmayı hedefliyoruz. 2017'de portföyümüze 20 girişim daha eklemeyi planlıyoruz. 5 yıl içinde ise yatırım yaptığımız girişim sayısının 100'yi bulacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Hedef milyar dolarlık girişim çıkarmak

"Portföyümüzde Türkiye pazarını hedefleyen şirketler de yer alıyor ancak büyük çoğunluğu küresel pazarlara oynayan şirketler oluşturuyor" diye konuşan Rina Onur Şirinoğlu şui;nları söyledi,"Amacımız, Türkiye'den çıkıp dünya genelinde başarıya ulaşan, değeri milyar dolarlarla ifade edilen şirketler oluşmasına destek olmak. 500 İstanbul olarak bölgedeki ilk ve tek global erken aşama yatırım fonu konumundayız. Fonumuzun yatırımcıları arasında Türkiye'nin önde gelen holdingleri ve yatırım firmalarının yanı sıra iş dünyasından isimler bulunuyor. 4 ay gibi kısa bir süre içinde 12 girişime destek vermiş olmamızın, yatırımcılarımızın Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine olan inançlarını en iyi şekilde yansıttığına inanıyoruz"

RİNA ONUR ŞİRİNOĞLU KİMDİR?

Harvard Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünü bitiren iş kadını Rina Onur Şirinoğlu, Türkven Private Equity'de girişim sermayesi ve Morgan Stanley Londra ofisinde yatırım bankacılığı alanlarında çalıştı.

Türkiye ve Orta Doğu bölgelerinin lider oyun şirketi Peak Games ve Hemenkiralik.com kurucu ortaklarındandır. Peak Games'i 2010 yılında kuran Rina Onur Şirinoğlu,, 2 sene içerisinde yabancı risk sermayesi fonlarından şirket için $30 milyon finansman topladı. Peak Games başarısı ardından, Türkiye'nin en büyük kısa dönemli konut kiralama platformu olan Hemenkiralık.com'un da kurucu ortağı olan Rina Onur Şirinoğlu, Hemenkiralık için $6 milyon finansman toplanmasına katkıda bulunmuştur. Hemenkiralık hissedarları arasında, Expedia'nın %100'üne sahip oldıuğu, dünyanın en büyük kısa dönemli tatil evi kiralama platformu Homeaway de bulunuyor. Rina Onur Şirinoğlu, yeni girişimi 500 İstanbul kurucu ortakları arasında yer alıyor.