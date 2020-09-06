Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı
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Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna son haliyle hayranlarını korkuttu. Koronavirüs korkusuyla ortalarda görünmeyen Rihanna'nın yüzündeki morluk merak konusu olurken, danışmanı şarkıcının birkaç gün önce scooter'dan düştüğünü söyledi.

06.09.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:45

Şarkıları ve markasıyla adından söz ettiren Rihanna bu sefer yüzündeki morluklarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı suratındaki izleri kapatmaya çalışsa da hayranlarının gözünden kaçmadı. Rihanna'nın danışmanı, şarkıcının elektrikli scooter'dan düştüğünü ve izlerin bu yüzden meydana geldiğini açıkladı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN GÖZLÜK TAKTI

Bir süredir yeni albümü erteleyen ve kendi markasına yoğunlaşan İngiltere'nin "en zengin kadın müzisyeni" unvanını alan Rihanna son haliyle şaşırttı. Rihanna geçtiğimiz akşam ABD'nin Santa Monica eyaletinde yüzündeki morlukla magazin muhabirlerinin objektifine takıldı. Koronavirüs korkusuyla ortalarda görünmeyen Rihanna'nın dikkat çekmemek için gözlük taktığı görüldü. Rihanna'nın danışmanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şarkıcının birkaç gün önce elektrikli scooterdan düştüğünü ve aldığı darbe nedeniyle yüzünde morluk meydana gediğini söyledi.

Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı
Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı
Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı

Kaynak: DHA

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