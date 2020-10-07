Rihanna hangi şarkı için özür diledi? Rihanna'nın Fenty defilesinde hadislerden bahseden şarkıda hangi hadis geçiyor?
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Rihanna hangi şarkı için özür diledi? Rihanna'nın Fenty defilesinde hadislerden bahseden şarkıda hangi hadis geçiyor?

07.10.2020 08:40 | Son Güncelleme: 07.10.2020 08:57

Rihanna Savage x Fenty defilesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti. Şovlarıyla büyük beğeni toplayan defilede bir şarkı büyük bir soruna yol açtı. Bunun üzerine özür dileyen Rihanna, Instagram'da bir açıklama yaptı. Rihanna hangi şarkı için özür diledi? Rihanna'nın Fenty defilesinde çalan hadislerden bahseden şarkı hangisidir?

R&B sanatçısı olan Rihanna, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Savage X Fenty defilesinde çalan bir şarkı sebebiyle hayranlarından özür diledi. Rihanna hangi şarkı için özür diledi? Rihanna'nın Fenty defilesinde hadislerden bahseden şarkı hangisi? Şarkıda hangi hadis geçmektedir?

RIHANNA HANGİ ŞARKI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ?

Rihanna defilesinde çalan ve içinde hadis geçen şarkı sebebiyle müslüman hayranlarından özür diledi. Rihanna duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Savage x fenty gösterimizde bilinçsiz bir şekilde yapılan yanlış bir dikkatsizliğe dikkati çektikleri için Müslüman topluluğa teşekkür ederim. Daha önemlisi bu kötü niyetsiz ancak dikkatsiz hata için özür dilerim. Pek çok Müslüman kardeşimizi üzdüğümüzü biliyoruz ve bundan dolayı çok üzgünüm!

Tanrı ve herhangi bir dine karşı herhangi bir saygısızlık yapmam ve bu nedene projemizde kullanılan bu şarkı tamamen sorumsuzcaydı. Bunun bir daha olmamasını sağlayacağız. Anlayışınız ve affediciliğiniz için teşekkür ederim." ifadeleriyle özür diledi.

Rihanna hangi şarkı için özür diledi? Rihanna'nın Fenty defilesinde hadislerden bahseden şarkıda hangi hadis geçiyor?

Şarkı, Cou Cou Chloe'nin Doom adlı parçasıdır. Bunun üzerine şarkıcıda özür dileyerek bir açıklama yaptı. Şarkıcı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"'DOOM' adlı şarkımda kullanılan vokal örneklerinin verdiği rahatsızlık için içten bir şekilde özür dilerim. Şarkı, çevrim içiortamda bulduğum Baile Funk parçalarından örnekler kullanılarak oluşturuldu. O zamanlar bu örneklerin İslami bir hadis metni kullandığından haberdar değildim.

Bu kelimeleri doğru bir şekilde araştırmadığım için tüm sorumluluğu üstleniyorum ve bunu bana açıklamak için zaman ayıranlara teşekkür etmek istiyorum. Şarkının tüm platformlardan acilen kaldırılması sürecindeyiz."

Rihanna hangi şarkı için özür diledi? Rihanna'nın Fenty defilesinde hadislerden bahseden şarkıda hangi hadis geçiyor?

RIHANNA'NIN FENTY DEFİLESİNDE ÇALAN ŞARKIDA HANGİ HADİS GEÇİYOR?

Şarkı içerisinde mikslenen hadis sahih hadislerden biridir.

Parçada, Ebu Hureyre'den aktarılan ve Buhari'nin İslam dünyasına kattığı hadislerden biri olan hadis kıyametten bahsetmektedir:

İlim kalkmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz.

Rihanna hangi şarkı için özür diledi? Rihanna'nın Fenty defilesinde hadislerden bahseden şarkıda hangi hadis geçiyor?

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Haber Yorumları (1)
FATMA: şarkıya dikkat etmeleri çok yanlış bir tavır ama özür dilemesi büyük incelik
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