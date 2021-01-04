Rifat Serdaroğlu kimdir? Rifat Serdaroğlu kaç yaşında, nereli? Rifat Serdaroğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Rifat Serdaroğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Rifat Serdaroğlu kimdir? Rifat Serdaroğlu kaç yaşında, nereli? Rifat Serdaroğlu hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Rifat Serdaroğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Rifat Serdaroğlu kimdir? Rifat Serdaroğlu kaç yaşında, nereli? Rifat Serdaroğlu hayatı ve biyografisi!

RİFAT SERDAROĞLU KİMDİR?

Rıfat Serdaroğlu, 1948 yılında Bergama'da doğdu. Rıfat Serdaroğlu, Türk siyasetçidir. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümünü bitirdi.

Bergama Belediye Başkanlığı, 19.,20., ve 21. Dönem İzmir milletvekilliği ile Sağlık ve Devlet Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Babası Kemal Serdaroğlu da bir dönem Bergama Belediye Başkanlığı ve aynı zamanda milletvekilliği yapmıştır.

15 Ocak 2011 tarihinde yapılan Demokrat Parti kongresinde genel başkanlığa aday oldu ancak seçilemedi.