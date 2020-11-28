Rifat Adnan Akarca kimdir? Rifat Adnan Akarca hangi partiliydi? Rifat Adnan Akarca hayatı ve biyografisi!

1961-1977 yıllarında Muğla milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın babalık davası için açılan mezarından alınan örneklerin sonuçları belli oldu. Peki, Rifat Adnan Akarca kimdir? Rifat Adnan Akarca hangi partiliydi?

1954 -1960 yıllarında Milas Belediye Başkanlığı, 1961-1977 yıllarında da Muğla Milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın belediye başkanlığı ve milletvekilliği döneminde evinde hizmetli olarak çalışan H. U.'nun 3 kızı, 2007 yılında ölen ve yıllarca baba olarak bildikleri G.A'nın biyolojik babaları olmayabileceği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, 2015 yılında adli tıp hekimi ve hakim gözetiminde G.A.'nın mezarı açılarak DNA örnekleri alınmıştı. Rifat Adnan Akarca kimdir? Rifat Adnan Akarca hangi partiliydi? Rifat Adnan Akarca hayatı ve biyografisi!

RİFAT ADNAN AKARCA KİMDİR?

Rifat Adnan Akarca, (d. 1922, İstanbul) - (ö. 8 Temmuz, 1985), Türk siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur. Amerika Birleşik Devletleri Colorado Agricultural and Mechanical Collage'de İngiliz Edebiyatı ile Genel ve Öğretici Psikoloji Eğitimi almıştır. Çiftçilik, Muğla İl Genel Meclis Üyeliği, Milas Belediye Başkanlığı, TBMM 1.(XII), 2.(XIII), 3.(XIV) ve 4.(XV) Dönem Muğla Milletvekilliği yapmıştır.

Adnan Akarca, 1965 genel seçimlerinde AP listesinden XII. ve XIII. Dönem (10.10.1965-12.10.1969) Muğla Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı.