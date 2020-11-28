Rifat Adnan Akarca kimdir? Rifat Adnan Akarca hangi partiliydi? Rifat Adnan Akarca hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Rifat Adnan Akarca kimdir? Rifat Adnan Akarca hangi partiliydi? Rifat Adnan Akarca hayatı ve biyografisi!

28.11.2020 20:34 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:39
Rifat Adnan Akarca kimdir? Rifat Adnan Akarca hangi partiliydi? Rifat Adnan Akarca hayatı ve biyografisi!

1961-1977 yıllarında Muğla milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın babalık davası için açılan mezarından alınan örneklerin sonuçları belli oldu. Peki, Rifat Adnan Akarca kimdir? Rifat Adnan Akarca hangi partiliydi?

1954 -1960 yıllarında Milas Belediye Başkanlığı, 1961-1977 yıllarında da Muğla Milletvekilliği yapan Rifat Adnan Akarca'nın belediye başkanlığı ve milletvekilliği döneminde evinde hizmetli olarak çalışan H. U.'nun 3 kızı, 2007 yılında ölen ve yıllarca baba olarak bildikleri G.A'nın biyolojik babaları olmayabileceği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, 2015 yılında adli tıp hekimi ve hakim gözetiminde G.A.'nın mezarı açılarak DNA örnekleri alınmıştı. Rifat Adnan Akarca kimdir? Rifat Adnan Akarca hangi partiliydi? Rifat Adnan Akarca hayatı ve biyografisi!

RİFAT ADNAN AKARCA KİMDİR?

Rifat Adnan Akarca, (d. 1922, İstanbul) - (ö. 8 Temmuz, 1985), Türk siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur. Amerika Birleşik Devletleri Colorado Agricultural and Mechanical Collage'de İngiliz Edebiyatı ile Genel ve Öğretici Psikoloji Eğitimi almıştır. Çiftçilik, Muğla İl Genel Meclis Üyeliği, Milas Belediye Başkanlığı, TBMM 1.(XII), 2.(XIII), 3.(XIV) ve 4.(XV) Dönem Muğla Milletvekilliği yapmıştır.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
14 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte açık işletmeler ve muaf olanlar
14 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte açık işletmeler ve muaf olanlar

Adnan Akarca, 1965 genel seçimlerinde AP listesinden XII. ve XIII. Dönem (10.10.1965-12.10.1969) Muğla Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı.

İlgili Haberler

Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz hayatı ve biyografisi! Ekin Mert Daymaz kaç yaşında, nereli?
Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz hayatı ve biyografisi! Ekin Mert Daymaz kaç yaşında, nereli?
Almeda Abazi kimdir? Almeda Abazi hayatı ve biyografisi! Almeda Abazi kaç yaşında, nereli?
Almeda Abazi kimdir? Almeda Abazi hayatı ve biyografisi! Almeda Abazi kaç yaşında, nereli?
Hakan Altun kimdir? Hakan Altun hayatı ve biyografisi! Hakan Altun kaç yaşında, nereli?
Hakan Altun kimdir? Hakan Altun hayatı ve biyografisi! Hakan Altun kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Rifat Adnan Akarca kimdir? Rifat Adnan Akarca hangi partiliydi? Rifat Adnan Akarca hayatı ve biyografisi! - Haber27. Dönem POMEM alımı ilanı yayınlandı! 2020 Polis alımı ne zaman? Polis Akademisi 8 bin polis alımı yapacak! - Haber28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: 28 Kasım Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 28 Kasım gerçek vaka sayısı kaç? - Haber28 Kasım gerçek vaka sayısı kaç? 28 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu - HaberSon Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi - HaberlerGalatasaray maçı canlı takip! Ç. Rizespor Galatasaray canlı takip! Ç.Rizespor Galatasaray kaç kaç? Ç. Rizespor Galatasaray şifresi canlı izleniyor mu? - HaberUçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi - Haberİnternet ne zaman düzelecek, ne zaman gelir? Son dakika: 28 Kasım internette neden sorun var? - HaberSokağa çıkma yasağı saatleri kaç? Son dakika: sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Yeni koronavirüs genelgesinde neler var? - HaberSon Dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? - HaberSon Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüs oldu! Ahmet Davutoğlu sağlık durumu nasıl? Ahmet Davutoğlu kimdir? - HaberSon Dakika! Yeni koronavirüs tedbirleri! 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri! 20 yaş altı kimler yasaktan muaf! - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Bülent Arınç Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Akalın Diego Armando Maradona
Spor Falcao Orhun Ene Deniz Türüç Ersun Yanal Samet Aybaba
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rifat Adnan Akarca kimdir? Rifat Adnan Akarca hangi partiliydi? Rifat Adnan Akarca hayatı ve biyografisi! - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 20:42:21. #1.15#
title