Sosyal Medyada Akın Koçovalı'yı Canlandıran Burak Dakak'ın Kim Olduğu Merak Konusu Oldu
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un geçen hafta yayınlanan son sahnesinde Akın Koçovalı ortaya çıktı. Dizide Akın Koçovalı'yı Burak Dakak canlandırıyor. Şimdi izleyiciler Burak Dakak kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularına yanıt arıyor.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un geçen hafta yayınlanan son sahnesinde Akın Koçovalı ortaya çıktı. Akın Koçovalı karakterini canlandıran Burak Dakak'ın kim olduğun dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu.
BURAK DAKAK KİMDİR?
1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Burak Dakak, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Gülperi adlı dizide Hasan Taşkın karakterine hayat vermiştir.
BURAK DAKAK'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2018 – Gülperi (Hasan) (TV Dizisi)
2018 – Diriliş Ertuğrul (Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev) (TV Dizisi)
2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Onur) (TV Dizisi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Şehzade Mehmet) (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Fevzi) (TV Dizisi)
2013 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)
2013 – Ekip (TV Dizisi)
2009 – Kendi Okulumuza Doğru
2009 – Geniş Aile (TV Dizisi)
2009 – Ezel (TV Dizisi)
2008 – Doğruluk Ekseni (TV Dizisi)
BURAK DAKAK'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2018 – Gülperi (Hasan) (TV Dizisi)
2018 – Diriliş Ertuğrul (Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev) (TV Dizisi)
2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Onur) (TV Dizisi)
2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Şehzade Mehmet) (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Fevzi) (TV Dizisi)
2013 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)
2013 – Ekip (TV Dizisi)
2009 – Kendi Okulumuza Doğru
2009 – Geniş Aile (TV Dizisi)
2009 – Ezel (TV Dizisi)
2008 – Doğruluk Ekseni (TV Dizisi)
AKIN KOÇOVALI KİMDİR?
Akın Koçovalı Çukur dizisinde Selim'in oğludur. Hapisten yeni çıkmıştır. Akın'ın Çukur'da ne gibi etkilerinin olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
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filim seyredenlerin imanı aslaa kemale ermez,,filim insanın kalbini tahrip edip,,maneviyatını söndürür..herkese bolbol kuran okumaya ve zikretmeye davet ediyorum,,iman zkirle ve kuranla kuvvetlenir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çukur fare doğurduCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hey masallah 20 yıla bu kadar seyı nasıl sıgdırmış aferim cocukCevap Yaz 1 Yayından Kaldır