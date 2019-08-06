Reynmen'in eski sevgilisi Bahar Şahin kimdir?

06.08.2019 15:08

'Zalim İstanbul' dizisiyle şu sıralar ekranlarda yer alan genç oyuncu Bahar Şahin, eski sevgilisi Reynmen hakkında beklenmedik yorumlar yaptı. Peki, Bahar Şahin kimdir, kaç yaşında? Bahar Şahin boyu, ailesi ve dizileri haberimizde…

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Genç yetenek Şahin, 26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Şahin, 14 yaşındayken anne-babasının boşanma kararı almasıyla İstanbul'a yerleşti. Aslen Artvin'li olan oyuncu, eğitimini İstanbul'da sürdürürken okulun tiyatro ekibine dahil oldu. Öte yandan Ankara Altındağ Gençlik Merkez'inde tiyatro ekibine katıldı.

İLK KEZ 'O HAYAT BENİM' DİZİSİNDE YER ALDI

Arzu Eğmir'le tesadüf sonucu tanışmasının ardından "O Hayat Benim" isimli dizinin yönetmeni olan Merve Girgin ile tanıştı. İlk kez "O Hayat Benim" dizisinde Müge karakteriyle rol almaya başladı. Bu dizi projesinin sonrasında TRT ekranlarında izleyici karşısına geçen 'Lise Devriyesi' adlı dizide kendini göstermiştir. Son olarak Fox TV'de yayımlanan baş rollerini Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert'in üslendiği 'Kayıtdışı' adlı dizide bulunarak İnci karakteriyle beğeni toplandı.