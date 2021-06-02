REYHANLI SALDIRILARINDA 'GÖREVİ İHMALDEN' YARGILANAN 4 SANIĞA HAPİS CEZASI
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REYHANLI SALDIRILARINDA 'GÖREVİ İHMALDEN' YARGILANAN 4 SANIĞA HAPİS CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 'görevi ihmal etme' iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan, aralarında dönemin il emniyet müdürünün de bulunduğu 4 kişi, 8 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 'görevi ihmal etme' iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan, aralarında dönemin il emniyet müdürünün de bulunduğu 4 kişi, 8 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı'da gerçekleşen terör eylemi sonucu 53 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 'görevlerini ihmal etme' gerekçesiyle 4 yıldır yargılanan başta dönemin Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç'la birlikte 5 sanık, hakim karşısında çıktı. Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dönemin İl Emniyet Müdürü Kılıç, başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklardan dönemin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Nevzat E. ile dönemin Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Eyüp K., avukatlar ve saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları, mahkeme salonunda hazır bulundu. Öte yandan, tutuksuz sanıklar dönemin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ü.K. ve Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü M.B, duruşmaya katılmadı.

8 AY 10'AR GÜN HAPİS CEZASI

Son savunmaları alınan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlarını talep etti. Mahkeme hakimi, tutuksuz sanıklardan Eyüp K.'nın beraatine, diğer sanıkların ise 8 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.

AİLELER VE AVUKATLARI KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşmanın ardından Hatay Adliyesi önünde aileler adına açıklama yapan ve saldırıda hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın babası olan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, karara itiraz edeceklerini belirterek şöyle konuştu

Hakimin verdiği kararı kabul etmiyoruz. Ama yarın birileri çıkacak, 'ya ne kadar basitmiş bu ihmal' deyip herkes ihmal yapacak. Bunu nasıl önleyeceğiz. 2013 yılı Türkiye'nin terörle mücadeledeki başlangıcıdır ve 15 Temmuz'a kadar taşıdı bizi. Türkiye'nin en büyük terör örgütleri, hepsi buraya yığıldılar. Bizim ülkemizi parçalamaya kalktılar, başlangıç Reyhanlı'ydı. FETÖ'nün de başlangıcı Reyhanlı'ydı. Biz bunlardan hesap sormak zorundayız. Kardeş kanı döktüreceklerdi, başaramadılar ve başaramayacaklar dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin avukatları Hatice Can ve Tahsin Koç da, yaptıkları açıklamada, karara itiraz edeceklerini dile getirdi.

REYHANLI SALDIRILARINDA 'GÖREVİ İHMALDEN' YARGILANAN 4 SANIĞA HAPİS CEZASI
REYHANLI SALDIRILARINDA 'GÖREVİ İHMALDEN' YARGILANAN 4 SANIĞA HAPİS CEZASI
REYHANLI SALDIRILARINDA 'GÖREVİ İHMALDEN' YARGILANAN 4 SANIĞA HAPİS CEZASI
REYHANLI SALDIRILARINDA 'GÖREVİ İHMALDEN' YARGILANAN 4 SANIĞA HAPİS CEZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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REYHANLI SALDIRILARINDA 'GÖREVİ İHMALDEN' YARGILANAN 4 SANIĞA HAPİS CEZASI - Haberler
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