Reuters: Suriyeli muhalifler Serakib'i Suriye ordusunun elinden aldı

27.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:45

Reuters haber ajansı, Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin İdlib'de stratejik öneme sahip Serakib kasabasını, Suriye ordusuna bağlı birliklerin elinden aldığını duyurdu.

Rusya destekli Suriye ordusu üç hafta önceyi kasabayı ele geçirmişti.

Serakib, M4 ve M5 karayollarının birleştiği bölgede yer alıyor.

Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi sözcüsü Naci Mustafa yazılı açıklamasında "Serakib kasabası Esad'ın çetelerinden tamamen kurtarılmıştır" dedi.

Reuters'a göre diğer muhalif kaynaklar da bu gelişmeyi doğruladı.

Türkiye'den Suriyeli muhaliflere destek amaçlı binlerce asker bölgeye gönderilmişti.

Serakib neden önemli?

Suriye ordusu üç hafta önce Serakib'i ele geçirdiğinde, Suriye'nin kuzeyinde Halep ile güneyinde başkent Şam'ı birbirine bağlayan kritik önemdeki M5 karayolunun kullanıma açıldığını duyurmuştu.

Suriye ordusu, bu iki önemli ulaşım hattı arasındaki iletişimi korumayı hedefliyordu. Böylece, ülkenin iki büyük şehri Şam ile Halep birbirine bağlanacak ve Halep'in kıyı bağlantısı da sağlanmış olacaktı.

Suriye yönetimi, savaş sonrası ülke ekonomisinin yeniden toparlanması için bu iki karayolunun kontrolünü elinde bulundurmak istiyor.

Rusya ve Türkiye, Eylül 2018'de imzaladıkları Soçi Mutabakatı'yla, bu iki yolu ve Serakib'i de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık bölgesi üzerinde anlaşmıştı. Anlaşmayla Suriye ordusu ve İdlib'deki muhalifler arasındaki çatışmasızlık bölgesi silahtan arındırılacak ve tampon bölge görevi görecekti.

Ancak Suriye ordusu önce Mayıs ayında, ardından Ekim ayında İdlib'e operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda asıl hedef M4 ve M5 karayollarının kontrolünü yeniden eline almaktı. Bu operasyonlar sırasında Türkiye'ye ait iki gözlem noktası kuşatıldı.

İki Türk askeri hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib eyaletinde düzenlenen bir hava saldırısı sonucu 2 Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada hava saldırısı sonucu 2 Türk askerinin de yaralandığı duyuruldu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Çarşamba akşamı Gaziantep'e ulaşmıştı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), konvoydaki zırhlı araçların İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağını bildirmişti.