Reuters 'son dakika' koduyla duyurdu: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu

Ukrayna'nın doğusundaki tansiyonu yükselten gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Dün art arda patlamaların yükseldiği Donetsk kentinde bir büyük patlama daha yaşandığını son dakika olarak geçen dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, endişe veren gelişmeyle ilgili daha fazla detay vermedi.

HAFTALAR SONRA UKRAYNA ORDUSUNDA İLK KAYIP

Ukrayna ordusu, dün ayrılıkçılarla yapılan çatışmalarda bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise patlamalar sonrası isabet eden şarapnel parçasıyla ağır yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılarla girilen çatışmalarda bir kişinin etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşılmıştı.

DONBASS'TA SALDIRI: 1 UKRAYNA ASKERİ DAHA ÖLDÜ

Dün akşam saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 1 askerin daha hayatını kaybettiği, 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edilmişti.

Otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucunda dün saat 17:00 itibariyle 70 kez ihlal tespit edildiği duyurulmuştu. Ukrayna ordusu tarafından durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, gerektiğinde karşı tarafa aynı yolla cevap verileceği de belirtilmişti.

700 BİN KİŞİ ŞEHRİ TERK ETTİ

Donetsk'te ilk etapta kadın ve çocukların içinde olduğu otobüsler şehri terk etti. Donetsk'ten yaklaşık 700 bin kişinin Rusya'ya tahliye edilmesi planlanıyor.