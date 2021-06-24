Retro ne zaman bitiyor? 2021 retro tarihleri! Retro ne demek? Merkür retrosu ne zaman bitiyor?

Astrolojiyle ilgilenenler şimdide Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2021 Merkür retrosu etkileri nedir? sorularının cevaplarını araştırılıyor. İkizler burcunda geri hareketine başlayan Merkür, başta iletişim, elektronik eşya, seyahat ve eğitim konularında aksaklıklara neden olabilir. Bu süreçte kariyer ya da ilişkilerde yeni adım atmamakta fayda var. İşte, Merkür Retrosu bitiş tarihi... Retro ne zaman bitiyor? 2021 retro tarihleri! Retro ne demek?

Retro ne zaman bitiyor? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 29 Mayıs sonrası Merkür gerilemesi yani retrosu başladı. Merkür retrosu adı verilen bu durum burçları fazlasıyla etkilemektedir. Merkür düşünce, iletişim ve akıl gezegenidir. Bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir. Bu kapsamda 2021 retro tarihleri! Retro ne demek? sorularının yanıtları araştırıldı.

MERKÜR RETRO NE ZAMAN BİTİYOR?

Her sene 3 kez meydana gelen Merkür retrosu en son 30 Mayıs'ta başlamıştı. Asıl olarak hafşf gölgesi ile 14 Mayıs'ta başlayan Merkür retrosu, 30 Mayıs'ta ters dönüşü başladı. 22 Haziran'da ise ters dönecek ve 22 Haziranda duracak 23 Haziran'da düzlenmeye başlayacak yoğun gölge ile birlikte, 29 Haziran'da ise hafif gölgeyle dönüyor. Son olarak Merkür retrosu 8 Temmuz'da gölgesiyle birlikte bitiyor.

RETRODA NELER OLUR?

Merkür yıl boyunca dört ayda bir geri gider ve bu retro üç hafta sürer. Tabii bu gerilemeden önce bir yavaşlar ve geri hareketine öyle başlar; benzer şekilde ileri gitmek için de önce yavaşlar, sonra ileri hareketine başlar. Aslına bakarsanız geri gitme olayı tamamen bir göz yanılsaması.

Merkür bu süreçte sadece yavaşlıyor ama Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünüyor. Bu geri gitme, yani retro sürecinde Merkür'ün temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar, sorunlar, verimsizlik, istediğin sonucu elde edememe gibi etkiler ortaya çıkar.

2021 MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NEDİR?

Merkürün ters dönüşü anlamına gelen Merkür retrosu aslında ters dönmez sadece dünyanın hızına göre geride kalacak kadar yavaş döner.

Merkür'ün yönetim alanı apırlıklı olarak iletişimdir. Bununla bilrikte, düşünce, yazma, seyahat, ticaret, reklam, haberleşmeyi de yönetir. Dolayısıyla Merkür retrosununun bu alanlar üzerinde etkisi vardır.

Merkür retrosunda dikkat etmemiz gereken noktalar ve etkileri şunlardır;

- Merkür retrosunda geçmişten yarım kalan işlerimizi tamamlamak için iyi bir zamandır.

- Yeni bir şeye başlanacaksa dikkatli olunmalı. Bu konuda araştırmalar yapılmalı. Mesela yeni bir eve taşınacaksanız, taşınacağınız yerin konumun

- Bir şey imzalamamalısınız.

- Elektronik aletlerin bozulduğu bu dönemde elektronik alet almayın.

- Bu dönemde seyahate çıkma çok iyi bir fikir değil ama illaki çıkılacaksa yaptığınız planlar üzerinde titiz olun dikkatli davranın.

- Geçmişle alakalı birçok konu gündeme gelebilir. Bunlar; geçmişte yaşanan bir ilişki, iş konusu, para vb. Geçmişle yüzleşmeler yaşanabilir.

- Merkür'ün ters dönüşünde yeni şeylerle uğraşmak yerine yılda 3 kez yaşanan bu olayı en hafif ve size fayda sağlayacak şekilde atlatmaya çalışmalısınız. Bu durumda geçmişle ilgili yapılan çalışmalara ağırlık vermelisiniz. Bu çalışmalar;