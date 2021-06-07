Resulayn'da 305 çocuk sünnet edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Resulayn'da 305 çocuk sünnet edildi

Resulayn'da 305 çocuk sünnet edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Resulayn'da düzenlenen toplu sünnet etkinliğiyle 305 çocuk sünnet edildi, ailelerin yüzü güldü.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Resulayn'da düzenlenen toplu sünnet etkinliğiyle 305 çocuk sünnet edildi, ailelerin yüzü güldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın ardından huzur ortamının sağlandığı Resulayn'da toplu sünnet etkinliği düzenlendi. Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda kurulan Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde hizmet veren Sağlık Koordinatörlüğü, hafta sonu 305 çocuğu sünnet ettirdi. Sünnet öncesi palyaço gösterileriyle gönüllerince eğlenen çocukların yanı sıra aileler de çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.

Uzman doktorlar tarafından sünnetleri gerçekleştirilen çocuklara etkinlik sonrası oyuncak ve kıyafet hediye edildi. - ŞANLIURFA

Resulayn'da 305 çocuk sünnet edildi
Resulayn'da 305 çocuk sünnet edildi
Resulayn'da 305 çocuk sünnet edildi
Resulayn'da 305 çocuk sünnet edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Aziz Yıldırım Roland Garros Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Resulayn'da 305 çocuk sünnet edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 20:02:51. #1.13#

title