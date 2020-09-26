Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı
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Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı

26.09.2020 19:14 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:04

Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi ve itfaiye sevk edilirken yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangına müdahalesi devam ediyor.

Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 14 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABU MUCAHİT EL HALEBİ

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