Resul Dindar 'En Sonum' şarkı sözleri! En Sonum şarkısı hakkında bilgiler! Resul Dindar kimdir?

Resul Dindar'ın yeni şarkısı En Sonum geçtiğimiz gün Youtube'da yayınlandı. Çok beğenilen şarkının izlenme sayısı da bir hayli fazla. Peki Resul Dindar 'En Sonum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Kısa süre içerisinde 800 bin izlenme alan Resul Dindar'ın yeni şarkısı En Sonum çok beğenildi. Peki En Sonum şarkı sözleri nelerdir? Şarkının anlamı nedir? Şarkı ne zaman çıktı?

RESUL DİNDAR 'EN SONUM' ŞARKI SÖZLERİ

Ayriluk ateşinde

Yakma bi daha yakma

Yüreğum ellerunde

Sakın daha bırakma

Umudumsun, yolumsun

Kanadumsun, kolumsun

Sevdan huzurdur bana

Sen benum en sonumsun

Ben sensuz edemedum

Uzağa gidemedum

Kendumden vazgeçtum da

Senden vazgeçemedum

Umudumsun, yolumsun

Kanadumsun, kolumsun

Sevdan huzurdur bana

Sen benum en sonumsun

RESUL DİNDAR 'EN SONUM' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 28 Kasım Cumartesi günü yayınlandı. Şuana kadar 800 bin izlenmeye ulaşan şarkının sözleri çok beğenildi. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Yapım: Rd Müzik

Söz&Müzik: Zeki Uçkan

Düzenleme: Evren Arkman

Gitar: Erim Arkman

Bass: Çağrı Doğan

Klarnet: Caner Malkoç

Yaylılar: İstanbul Strings

Mix,Mastering : Evren Arkman

Stüdyo: Harems

Fotoğraf:Canan Satır Ateş

Kapak Tasarım: Fatih Kocatürk

Video Tasarım: İlke İşisağ

RESUL DİNDAR KİMDİR?

Resul Dindar, (d. 24 Ocak 1982, Hopa, Artvin), Türk halk müziği ses sanatçısı.

2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.