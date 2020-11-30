Resul Dindar 'En Sonum' şarkı sözleri! En Sonum şarkısı hakkında bilgiler! Resul Dindar kimdir?
Resul Dindar'ın yeni şarkısı En Sonum geçtiğimiz gün Youtube'da yayınlandı. Çok beğenilen şarkının izlenme sayısı da bir hayli fazla. Peki Resul Dindar 'En Sonum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Kısa süre içerisinde 800 bin izlenme alan Resul Dindar'ın yeni şarkısı En Sonum çok beğenildi. Peki En Sonum şarkı sözleri nelerdir? Şarkının anlamı nedir? Şarkı ne zaman çıktı?
RESUL DİNDAR 'EN SONUM' ŞARKI SÖZLERİ
Ayriluk ateşinde
Yakma bi daha yakma
Yüreğum ellerunde
Sakın daha bırakma
Umudumsun, yolumsun
Kanadumsun, kolumsun
Sevdan huzurdur bana
Sen benum en sonumsun
Ben sensuz edemedum
Uzağa gidemedum
Kendumden vazgeçtum da
Senden vazgeçemedum
Umudumsun, yolumsun
Kanadumsun, kolumsun
Sevdan huzurdur bana
Sen benum en sonumsun
RESUL DİNDAR 'EN SONUM' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 28 Kasım Cumartesi günü yayınlandı. Şuana kadar 800 bin izlenmeye ulaşan şarkının sözleri çok beğenildi. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Yapım: Rd Müzik
Söz&Müzik: Zeki Uçkan
Düzenleme: Evren Arkman
Gitar: Erim Arkman
Bass: Çağrı Doğan
Klarnet: Caner Malkoç
Yaylılar: İstanbul Strings
Mix,Mastering : Evren Arkman
Stüdyo: Harems
Fotoğraf:Canan Satır Ateş
Kapak Tasarım: Fatih Kocatürk
Video Tasarım: İlke İşisağ
RESUL DİNDAR KİMDİR?
Resul Dindar, (d. 24 Ocak 1982, Hopa, Artvin), Türk halk müziği ses sanatçısı.
2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.