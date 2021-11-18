Restorasyonun ardından ziyarete açılan Zindan Kapı ilgi görüyor

İSTANBUL (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye tarafından yapılan restorasyonun ardından dijital müze ve güncel sanat galerisi olarak ziyarete açılan 2500 yıllık Zindan Kapı'nın, kent sakinleri ve turistlere ciddi bir ayrıcalık sunacağını ifade etti.

Aktaş, Bursa'da Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen ve İstanbul Yedikule Zindanları'nın benzeri olan Zindan Kapı'da gazetecilere yaptığı açıklamada, proje çalışmalarına 2016 yılında başlanan yapının, ziyarete açıldığı günden beri çok ciddi farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Mekanın özellikle hafta sonları yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Bütün müzelerimizde olduğu gibi Zindan Kapı da pazartesi günleri tatil, dolayısıyla kapalı durumda. Restorasyon yaparsınız bir yere ama önemli olan ona bir fonksiyon yükleyebilmek. Zindan Kapı'yı biraz modern çizgilerle donatarak, içinde belirli görsel sunumları da hazırlayarak, biraz teknolojiyi de kullanarak şovlarla bir farkındalık oluşturduk. Bizans, Osmanlı, Selçuklu dönemlerinde burası neydi ve nasıl kullanılıyordu? Onu dijital ortamda gösterdiğimiz etkinliklerle burada bir farkındalık oluşturmaya çalıştık."

Aktaş, Zindan Kapı'nın güzel ve rahat bir ortamı olduğunu belirterek, "Bursalı ve ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlerimize, Ulucami, Emirsultan, Yeşil Türbe ve Üftade'miz gibi Zindan Kapı'nın da ciddi bir ayrıcalık sunacağını ifade etmek istiyorum ve herkesi buraya davet ediyorum." dedi.

Bölgeden bakıldığında Kuştepe'deki manzaranın güzelliğine vurgu yapan Aktaş, şunları kaydetti:

"Gece müthiş bir görsellik var, harika gözüküyor. Fakat takdir edersiniz ki bina cepheleri ile ilgili bir düzenleme yapalım, beraberinde de özellikle dış cephe boyamaları ve ışık organizasyonu ile alakalı çalışmalar yapılması lazım. Onunla ilgili şimdi bir proje hazırlıyoruz. Açıkçası bu görseli gelen misafirlerin hepsinin yaşamasını istiyoruz. Bu gündüz görselini de toparlayacaktır. Beraberinde gece görseli zaten çok güzel ama daha da güzelleşecektir. Onu da yakında kamuoyu ile paylaşırız inşallah."

Aktaş, gazetecilerin Kuştepe'de yapılması planlanan çalışmalarla ilgili sorusu üzerine, "Ben burada kahve yudumlayarak manzarayı seyretmenin bile ciddi ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Gece burayı ziyaret eden misafirlerimize, bu manzarayı gösterdiğimde şu anki hali bile cezbediyor ki o çalışma ile beraber müthiş bir görsellik ortaya çıkacaktır. Burada bir selfie ya da fotoğraf çektirmek, bir çay, kahve yudumlamanın ayrıcalığı olacaktır. Burası sur içi ve eski Bursa. Eski Bursa'nın izlerini burada ziyadesiyle hissetmek mümkün. Burayı ne kadar toparlarsak, ne kadar el atarsak, kamulaştırma yapıp alan açarsak ayrıcalığının o kadar ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.