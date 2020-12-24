Restorasyonu tamamlanan Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi açıldı
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Restorasyonu tamamlanan Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi açıldı

24.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:22
Restorasyonu tamamlanan Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi açıldı

Konya, Bursa ve Tunceli'de restorasyonları tamamlanan 3 müze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videokonferans bağlantısıyla katıldığı törenle açıldı.

Konya, Bursa ve Tunceli'de restorasyonları tamamlanan 3 müze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videokonferans bağlantısıyla katıldığı törenle açıldı.

Tunceli Müzesi'nde düzenlenen törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile videokonferans bağlantısıyla görüşerek müze hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Tunceli Müzesi'nin eş zamanlı olarak açılışı gerçekleştirildi.

Töreni, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi'nde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, il Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da takip etti.

Akşehir'deki ilk müze binası olarak kullanılan Taş Medrese'de yaklaşık 7 yıl önce hazırlanan proje doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlandı. Müzede, tarihsel bir bütünlük oluşturması açısından Akşehir ve çevresinde bulunan Türk İslam dönemi mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve taş eserler sergileniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 20:30:57. #1.14#
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