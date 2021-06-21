Restoranlar açık mı? Kafeler açık mı, saat kaça kadar açık? Hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Restoranlar açık mı? Kafeler açık mı, saat kaça kadar açık? Hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Restoranlar açık mı? Kafeler açık mı, saat kaça kadar açık? Hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yeni dönemin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Erdoğan, esnetilen tedbirleri 4 maddede açıkladı. Peki, Restoranlar açık mı? Kafeler açık mı, saat kaça kadar açık? Hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yeni dönemin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Erdoğan, esnetilen tedbirleri 4 maddede açıkladı. Peki, Restoranlar açık mı? Kafeler açık mı, saat kaça kadar açık? Hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde…

RESTORANLAR AÇIK MI?

Kafeler, kahvehaneler, spor salonları gibi mekanlar ise sabah 07:00 - akşam 21:00 saatleri arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesinde yeme-içme yerlerine dair ayrıntılar paylaşıldı.

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

- Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Kaydıyla,

- Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Yeni genelge yayınlandığı zaman haberimizden takip edebilirsiniz.

İŞTE KALDIRILAN TEDBİRLER

• 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

• Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

• Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

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Restoranlar açık mı? Kafeler açık mı, saat kaça kadar açık? Hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? - Haberler
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