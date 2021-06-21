Restoranlar açık mı? Kafeler açık mı, saat kaça kadar açık? Hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yeni dönemin 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Erdoğan, esnetilen tedbirleri 4 maddede açıkladı. Peki, Restoranlar açık mı? Kafeler açık mı, saat kaça kadar açık? Hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?