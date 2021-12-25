RESTORANDAN BİLGİSAYAR ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI - Haberler
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RESTORANDAN BİLGİSAYAR ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin camını kırarak dizüstü bilgisayarı çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan Suat Güneşli tutuklandı.

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MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin camını kırarak dizüstü bilgisayarı çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan Suat Güneşli tutuklandı.

Ilıca mahallesindeki bir restoranın camı kırılarak masadaki dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonrası Suat Güneşli'nin (41) evine baskın yapıldı. Evdeki aramada dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan Suat Güneşli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Suat Güneşli, çıkarıldığı sulh ceza hakimi tarafından, 'İşyerinden hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

RESTORANDAN BİLGİSAYAR ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI

RESTORANDAN BİLGİSAYAR ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI

RESTORANDAN BİLGİSAYAR ÇALAN ZANLI TUTUKLANDI

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