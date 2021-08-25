Restoran sahibinin dikkati faciayı önledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Restoran sahibinin dikkati faciayı önledi

Restoran sahibinin dikkati faciayı önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Gaziantep'te bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çatıdan çıkan dumanı fark ederek durumu hemen itfaiyeye bildiren restoran işletmecisi, yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemiş oldu.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bulunan Şapkacı Hoca apartmanının çatı katında çıktı. Kısa süre önce tadilat yapıldığı öğrenilen apartmanın çatı katından çıkan dumanları binanın yan tarafında restoran işleten Davut Gültekin fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren Gültekin, daha sonra binada yaşayanları tahliye etmek için yoğun dumanın olduğu binaya girdi. Kapıların zillerine basarak ancak 3. kata kadar çıkabilen Gültekin, binanın tamamen boş olduğunu öğrenince derin bir nefes aldı.

Restoran işletmesinin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye gelen 6 itfaiye aracı ve bir merdivenli araçla yangına müdahale edildi. Yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Restoran sahibinin dikkati faciayı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aracının alarmı öttü diye öfkelendi, 13 yaşındaki kız çocuğunu binada kıstırıp kemerle dövdü
Aracının alarmı öttü diye öfkelendi, 13 yaşındaki kız çocuğunu binada kıstırıp kemerle dövdü
Yangın söndürme ekibinde çalışan orman işçisi evinin tavanına asılmış halde bulundu
Yangın söndürme ekibinde çalışan orman işçisi evinin tavanına asılmış halde bulundu
Kazdağları yanıyor! Ekiplerin söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Kazdağları yanıyor! Ekiplerin söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank İbrahim Aydemir Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Hande Erçel Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Arda Güler Mesut Özil Ozan Tufan Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Restoran sahibinin dikkati faciayı önledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 17:00:05. #1.14#

title