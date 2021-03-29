'Babasının yanlış yaptığını görünce hemen yardıma koştum'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Babasının yanlış yaptığını görünce hemen yardıma koştum'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Babasının yanlış yaptığını görünce hemen yardıma koştum'

Restoran işletmecisinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada (2) Kars'ta, ailesiyle cağ kebabı yerken boğazına et parçası kaçan küçük çocuğu, 'heimlich' manevrası olarak adlandırılan ilk yardım müdahalesiyle kurtaran iş yeri işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Fatih Konak...

Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi
Kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu

Restoran işletmecisinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada (2)

 Kars'ta, ailesiyle cağ kebabı yerken boğazına et parçası kaçan küçük çocuğu, 'heimlich' manevrası olarak adlandırılan ilk yardım müdahalesiyle kurtaran iş yeri işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Fatih Konak (33), DHA'ya konuştu. Ankara'da çeşitli yerlerde çalışırken ilk yardım eğitimi aldığını belirten Konak, şunları söyledi:

"Aslen Erzurumluyum. Altı yıldır Kars'ta, Erzurum'un meşhur cağ kebabı lokantası işletiyorum. İş yerine gelen anne, baba ve iki oğlu çağ kebabı siparişi verdi. Bir müddet sonra masada panik yaşandığını gördüm. Baba oğluna müdahale etmeye çalışıyordu. Yanlış yaptığını görünce hemen elinden alıp çocuğun karnına baskı uygulayıp sırtına elimle vurdum. İki hamlede çocuğun boğazına kaçan etleri çıkardım. Yemeği isteksiz yiyen çocuk etleri çiğnemiş ve hepsini birden yutmak istediği için nefes borusuna kaçmış. Büyük bir parça et çıktı. Eğitim almamış olsam belki çocuğumuz Allah göstermesin hayatını kaybedebilirdi. Olaydan birkaç gün sonra baba çikolata ile iş yerime gelip bana teşekkür etti."

Kars Turizm Otelciler Birliği Başkanı Halit Özer, iş yerine giderek Fatih Konak'ı tebrik etti. Bu tür işletmelerde eğitimli kişilerin bulunmasının sevindirici olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Bedir ALTUNOK/KARS,


'Babasının yanlış yaptığını görünce hemen yardıma koştum'
'Babasının yanlış yaptığını görünce hemen yardıma koştum'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Babasının yanlış yaptığını görünce hemen yardıma koştum' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:51:36. #1.16#
title