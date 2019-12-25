: Ressam Devrim Erbil: "Sanatı yapabilmek için diploma yetmiyor"

25.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:39

"Resmin şairi" olarak nitelendirilen ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Devrim Erbil, "Sanat yolu çok kolay bir yol değildir. Gençler tutkuyla, aşkla bu işi yaptıkları zaman başarıya kesinlikle ulaşacaklardır." dedi.

Balıkesir Kent Konseyi tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Devrim Erbil Şehrengiz" programına katılan Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanat hayatının ilk adımlarını bu kentte attığını söyledi.

Küçük yaşlarda birçok resim öğretmeninin kendisine yardımcı olduğunu belirten Erbil, şunları kaydetti:

"Sanat yolu çok kolay bir yol değildir. Gençler tutkuyla, aşkla bu işi yaptıkları zaman başarıya kesinlikle ulaşacaklardır. Sanatın diğer meslekler gibi olmadığını hatırlatmak isterim. Bir mesleğin diplomasını aldığınızda iyi kötü her yerde iş yapabilirsiniz ama sanatı yapabilmek için diploma yetmiyor. Çünkü onun daha hırsla bütün dünyayı kavrayarak özgün, yeni, yaratıcı bir değer olarak ortaya konulması lazım. Bu da gençlerin yaratıcı gücüne, zekasına, dünyayı tanımasına bağlıdır."

Etkinlikte ayrıca Devrim Erbil'in hayatını konu alan ve fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç tarafından çekilen "Sağdıç'ın Sağdıcı" isimli fotoğraflar da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ozan Sağdıç, sergide yer alan tüm eserlerde, Devrim Erbil ile olan 60 yıllık dostluklarının kare kare anlatıldığını dile getirdi.

Bu serginin, Devrim Erbil'e arkadaşlık hediyesi olduğunu aktaran Sağdıç, "Sanat hayatımıza birlikte başladık. 60 yılı geçmiş ömür içinde eğitim dönemi ve sonrası birlikte yaptığımız faaliyetler, arkadaşlığımızın fotoromanı diyebileceğimiz gösteri halinde bir sergi. Bunu 4-5 yıl önce Ankara'da, Devrim'in büyük bir sergisinde açmıştık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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