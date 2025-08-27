RESMİ TATİLLER 2026 | Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

"2026 resmî tatiller hangi güne denk geliyor?" sorusu, izinlerini önceden planlamak isteyen çalışanlar için oldukça kritik. Resmî tatillerin hafta içi günlere denk gelmesiyle birlikte, kısa tatillerin 3-4 güne uzatılması mümkün olacak. Özellikle bayram tatillerinde arife günleriyle hafta sonunun birleşmesi dikkat çekiyor. "2026 resmî tatiller hangi güne denk geliyor?" sorusu, hem tatil hem de izin planlaması yapanlar için büyük önem taşıyor. İşte gün gün 2026'nın tüm tatil takvimi…

YILBAŞI NE ZAMAN 2026?

1 Ocak 2026 Perşembe gününe denk gelen Yılbaşı, haftaya tatil ile başlayacak. Bu durum, çalışanlara haftanın ortasında nefes alma fırsatı sunuyor.

23 NİSAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yine Perşembe günü kutlanacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

Ramazan Bayramı 2026 yılında 20–22 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Arefe günü olan 19 Mart Perşembe, yarım gün tatil olacak. Bu sayede cuma günü tam tatil, ardından hafta sonu ile birleşerek toplamda 4 günlük tatil fırsatı oluşacak.

1 MAYIS HANGİ GÜN?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2026'da Cuma gününe denk geliyor. Bu da hafta sonu ile birleşen 3 günlük uzun tatil anlamına geliyor. Ardından gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Salı günü kutlanacak. Pazartesi günü izin alanlar için yine mini bir tatil fırsatı doğacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı 2026 yılında 27–30 Mayıs tarihleri arasında, yani Çarşamba–Cumartesi günleri arasında gerçekleşecek. Arefe günü 26 Mayıs Salı olacak. Bu da toplamda 4,5 günlük bir bayram tatili anlamına geliyor. Ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da Perşembe gününe denk geliyor ve çarşamba öğleden sonra başlıyor.

2026 RESMİ TATİLLER

1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramI

15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık 2026 Perşembe Yılbaşı gecesi