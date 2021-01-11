Reşit Karabacak kimdir? Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir, nereli?

Reşit Karabacak kimdir? TV8 ekranlarında izlenecek olan program için yarışacak olan Yunus Emre Karabacak'ın hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler ise merak ediliyor. 31 yaşında olan Karabacak, uzun süredir güreş yapıyor. Survivor Yunus Emre kimdir? Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, instagram adresi ne?

Survivor Türkiye 2021 gönüllüler kadrosu belli oldu. TV8 ekranlarında 9 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan Survivor 2021'de Yunus Emre Karabacak merak edilen isimler arasındaki yerini aldı. Peki ama Reşit Karabacak kimdir? Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi Spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

2015'de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.

Babası Reşit Karabacak'ın izinden gitti

Güreşçi olan Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak babası Reşit Karabacak'ın izinden gitmiş bir isimdir. Reşit Karabacak, ülkemize sayısız kez altın madalya kazandırmış başarılı bir güreşçidir. 1954 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Reşit Karabacak 19 Kasım 2020 tarihinde Bursa'da hayatını kaybetmiştir. Güreş'e 19 yaşında İzmir'de başlayan Reşit Karabacak'ın vefatı üzerine, Bakan Muharrem Kasapoğlu başsağlığı mesajı yayımlamıştır. Reşit Karabacak'ın Balkan şampiyonluğu, Akdeniz şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu bulunmaktadır.

Survivor 2021 yarışmacıları arasında dikkatleri üzerinde toplayan Yunus Emre Karabacak, Erzurum'da dünyaya gelmiştir. Bursa'da hayatını sürdüren ve babası Reşit Karabacak'ın izinden giden Survivor Yunus Emre Karabacak, 20 yıldır güreş yaptığını ifade ediyor. Yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye dereceleri olan başarılı güreşçi, Kırkpınar'da 3 kez dereceye girdi.

Yunus Emre Karabacak hangi üniversiteyi bitirdi? Survivor Yunus Emre Karabacak, eğitim hayatında pek çok farklı şehirde bulunmuştur. Liseyi Atatürk Anadolu Lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümü mezunu. 2015 yılında üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu bulunan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatını sürdürüyor.

Gönüller takımının en dikkat çeken isimlerinden olan Yunus Emre Karabacak evli mi bekar mı? Sorusu da merak edilen konular içerisinde yerini alıyor. Güreşçi Yunus Emre Karabacak evli değildir. Öte yandan sosyal medya hesapları da merak edilen Yunus Emre Karabacak'ın Instagram hesabı "yunusemrekarabacakkk" kullanıcı adıyla mevcuttur. Yunus Emre Instagram'ında günlük hayatından ve spor hayatından paylaşımlar yapmaktadır.

Yunus Emre Karabacak kimdir?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak'ın ayrıca Kırkpınar'da 3 kere dereceye girmiş.