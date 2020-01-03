Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye geneli kooperatifçilik konulu ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

03.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:06
Resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen geneli kooperatifçilik konulu ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.


Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye geneli kooperatifçilik konulu ortaokullar arası resim yarışmasında Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Yumuk il birincisi olurken Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kübra Bedir ise il ikincisi oldu. Düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Ticaret Müdürü Recai Palabıyık, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon ve basın mensupları katıldı.


Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yaptığı konuşmasında, "Başarının sadece dersle ibaret olamadığını bunun yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarında hayatımızda önemli bir yeri olduğunu, bunun da en büyük göstergesinin bugün burada derece alan sizler olduğudur. Öğrencilerimizin bu başarısının diğer öğrencilerimizi motive edecektir. Ayrıca öğretmenlerimizin de başarıdaki katkısı sayesinde bütün öğretmenlerimizle gurur duyuyorum" dedi.


Konuşmaların ardından dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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