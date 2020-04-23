Resim yarışmasında birinci olduğunu evinin önünde açılan sürpriz pankartla öğrendi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen resim yarışmasına katılan 11 yaşındaki Murat Çağrı Bilgin, birinci olduğunu evinin önünde açılan pankartla öğrendi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen resim yarışmasına katılan 11 yaşındaki Murat Çağrı Bilgin, birinci olduğunu evinin önünde açılan pankartla öğrendi.

Başiskele Belediyesi, "Evimiz Ailemiz Okulumuz" resim yarışmasında birinci olan 11 yaşındaki Murat Çağrı Bilgin'e sürpriz yaptı.

Belediye çalışanlarıyla Bilgin ailesinin Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne giden Belediye Başkanı Yasin Özlü, anne Altunay Cemre Bilgin'i telefonla arayarak oğlunun resim yarışmasında birinci olduğu müjdesini vererek balkona çıkmalarını istedi. Murat Çağrı'nın balkona çıkması üzerine ekipler, birinci olan resmin basıldığı pankartı açtı. Sürpriz karşısında heyecanlanan Murat Çağrı, yarışmayı kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Özlü, Murat Çağrı Bilgin'i tebrik ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Özlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, resim yarışmasını izolasyon sürecinde ortaokul çağındaki çocukların evde yaşadıklarını anlatmaları için düzenlediklerini söyledi. Yarışmanın büyük ilgi gördüğünü ve dereceye giren resimlerin öğretmenlerden oluşan jüri tarafından seçildiğini belirten Özlü, "Bugün yarışmada birinci olan Murat Çağrı'nın evinin önündeyiz. Ona bir sürpriz yapalım istedik. Resmini pankarta bastık ve evine astık." diye konuştu.

"Dereceye giren resimleri reklam panolarında sergiledik"

Özlü, dereceye giren resimleri ilçedeki reklam panolarında sergilediklerini ve duvarlarda grafiti olarak yer alması için çalışma yaptıklarını anlatarak şunları söyledi:

"En iyi ressamların en güzel resimlerini evlerinde ortaya çıkardıklarını biliyoruz. Buradan yol çıkaran minik ressamları resim yapmaya teşvik ettik. Çok güzel resimler çıktı. Türkiye'nin ve dünyanın geçtiği zor süreçte çocukların mutlu olması için elimizden gelecek bir şey yapabildiysek çok mutlu oluruz."

Murat Çağrı Bilgin de sürpriz için Başiskele Belediyesine teşekkür ederek "Yaptığım resimde virüsün sağlığımızı, hayatımızı olumsuz etkileyemediğini, hayatın çok güzel olduğunu, aileyle vakit geçirmenin önemini anlattım." dedi.

Kaynak: AA