Resident Evil Village VR'dan oynanış videosu geldi!

Rob Cram adlı YouTube hesabından yayınlanan Resident Evil Village VR oynanış videosunda RTX 3090 ekran kartı ve VR modu ile oyuna bir bakış atmamızı sağlıyor.

Yakın zamanda Praydog tarafından piyasaya sürülen Resident Evil VR modunda fantastik Resident Evil Village VR veya Resident Evil 8 VR'ın oynanış videosu paylaşıldı. Video HP Reverb G2 ve RTX 3090 seri ekran kartı ile oynanıyor.

RESIDENT EVIL VILLAGE VR MODU

Resident Evil Village VR modunda kafa hareketleriniz de dahil olmak üzere sanal gerçekliği oyun içerisinde tam kontrol sağlamaktadır. Modu indirmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Resident Evil Village VR modunu indirmek için buraya tıklayınız.

RESIDENT EVIL VILLAGE

Resident Evil Village veya Biohazard Village, Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Hayatta kalma-korku oyunudur. Resident Evil serisinin sekizinci büyük oyunudur ve Resident Evil 7: Biohazard'ın devamı niteliğindedir. Resident Evil Village, 1 Mayıs 2021 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, Microsoft Windows, Stadia için piyasaya sürüldü.

RESIDENT EVIL VILLAGE VR OYNANIŞ VİDEOSU

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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