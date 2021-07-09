Resident Evil Village dünya çapında 4.5 milyon satış rakamına ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Resident Evil Village dünya çapında 4.5 milyon satış rakamına ulaştı

Resident Evil Village dünya çapında 4.5 milyon satış rakamına ulaştı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Resident Evil Village'ın iki aylık başarısı göz dolduruyor

2021 yılının en çok beklenen ve Mayıs ayının başında piyasaya sürülen Resident Evil Village, dünya çapında 4.5 milyondan fazla kopya sattı. Capcom'un geliştiriciliğini üstlendiği Resident Evil serisinin yeni oyunu çıktığı tarihlerde büyük ses getirmişti. Ardından E3 2021 etkinliğinde yeni DLC ve Village evreninde geçen multiplayer modunun duyurulması da oyuna olan ilginin artmasını sağladı.

Capcom'un finansal başarısı dikkat çekiyor

Çıktığı tarihten itibaren iki ay içerisinde bu rakama ulaşmayı başaran Village, serinin bir önceki oyunu Biohazard'ın ilk iki aydaki satış rakamından bir milyon daha fazla kopya satmış durumda. Her ne kadar 9 milyon ile hala en çok satan oyun Biohazard olsa da 'ın bu ivmeyi sürdürdüğü takdirde rekor kırması muhtemel gözüküyor. 1996 yılından bu yana oyun dünyasında önemli yer edinen Resident Evil markası şuana kadar toplamda 100 milyon satış rakamına ulaşmış durumda.

Monster Hunter World, Street Fighter, Devil May Cry ve Dead Rising gibi önemli markaların da sahibi olan Capcom şirketinin en önemli finansal dayanağını Resident Evil serisi oluşturuyor. Diğer oyunlara yapılan yatırımların birçoğu bu seriden kazanılan paralar ile finanse ediliyor. Japonya merkezli şirket piyasaya sürdüğü birçok oyunun hem geliştiriciliğini hem de yayıncılığını üstleniyor.

Resident Evil yalnızca oyunlarla değil, animasyon filmi ve dizisiyle de geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyor. Netflix'de yayınlanan Infinite Darkness'ın aldığı ilk izlenimler gayet olumlu. Bunun yanı sıra markanın Resident Evil: Damnation, Degeneration ve Vendetta isimli üç animasyon filmi bulunuyor.

Kaynak: Playerbros

Çin, teknoloji bağımlısı çocuklar için harekete geçti! Çok sayıda oyunda yüz tanıma sistemi devreye giriyor
Çin, teknoloji bağımlısı çocuklar için harekete geçti! Çok sayıda oyunda yüz tanıma sistemi devreye giriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Resident Evil Village dünya çapında 4.5 milyon satış rakamına ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 22:50:07. #1.16#

title