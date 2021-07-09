Resident Evil Village dünya çapında 4.5 milyon satış rakamına ulaştı

Resident Evil Village'ın iki aylık başarısı göz dolduruyor

2021 yılının en çok beklenen ve Mayıs ayının başında piyasaya sürülen Resident Evil Village, dünya çapında 4.5 milyondan fazla kopya sattı. Capcom'un geliştiriciliğini üstlendiği Resident Evil serisinin yeni oyunu çıktığı tarihlerde büyük ses getirmişti. Ardından E3 2021 etkinliğinde yeni DLC ve Village evreninde geçen multiplayer modunun duyurulması da oyuna olan ilginin artmasını sağladı.

Capcom'un finansal başarısı dikkat çekiyor

Çıktığı tarihten itibaren iki ay içerisinde bu rakama ulaşmayı başaran Village, serinin bir önceki oyunu Biohazard'ın ilk iki aydaki satış rakamından bir milyon daha fazla kopya satmış durumda. Her ne kadar 9 milyon ile hala en çok satan oyun Biohazard olsa da 'ın bu ivmeyi sürdürdüğü takdirde rekor kırması muhtemel gözüküyor. 1996 yılından bu yana oyun dünyasında önemli yer edinen Resident Evil markası şuana kadar toplamda 100 milyon satış rakamına ulaşmış durumda.

Monster Hunter World, Street Fighter, Devil May Cry ve Dead Rising gibi önemli markaların da sahibi olan Capcom şirketinin en önemli finansal dayanağını Resident Evil serisi oluşturuyor. Diğer oyunlara yapılan yatırımların birçoğu bu seriden kazanılan paralar ile finanse ediliyor. Japonya merkezli şirket piyasaya sürdüğü birçok oyunun hem geliştiriciliğini hem de yayıncılığını üstleniyor.

Resident Evil yalnızca oyunlarla değil, animasyon filmi ve dizisiyle de geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyor. Netflix'de yayınlanan Infinite Darkness'ın aldığı ilk izlenimler gayet olumlu. Bunun yanı sıra markanın Resident Evil: Damnation, Degeneration ve Vendetta isimli üç animasyon filmi bulunuyor.

Kaynak: Playerbros