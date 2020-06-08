Resident Evil 8 Söylentileri Çoğalıyor
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Resident Evil 8 Söylentileri Çoğalıyor

Bir süredir ortalıkta Resident Evil 8 söylentileri dolanıyordu. Capcom henüz bu oyunla ilgili resmi bir duyuru yapmamış olsa da, varlığından üç yıldır haberdarız.

Resident Evil 8 Söylentileri Çoğalıyor
08.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:51

Bir süredir ortalıkta Resident Evil 8 söylentileri dolanıyordu. Capcom henüz bu oyunla ilgili resmi bir duyuru yapmamış olsa da, varlığından üç yıldır haberdarız. Yakın bir zaman önce, halihazırdaki Resident Evil 8 söylentilerine yenileri eklendi.

Bizleri hayatta kalma-korku türüyle tanıştıran Resident Evil serisinin ilk oyunu 22 Mart 1996 tarihinde satışa sunulmuştu. Sağladığı muazzam başarının ardından da, sayısız platformda sayısız Resident Evil oyunu satışa sunulmuştu. Şimdi ise sıradaki oyunun bekleyişine geçtik.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Resident Evil 8 olacağı tahmin edilen bu oyun hakkında birçok iddia ve sızıntı ile karşılaşmıştık. Mesela nihai adı ve esasen Resident Evil: Revelations 3 olarak doğup, daha sonradan dönüşüme uğradığı gibi. Ayrıca Resident Evil 7: Biohazard oyununun devamı olacağı söylenen oyunun birinci kişi bakış açısından oynanacağı ve serinin en rahatsız edici oyunu olacağı da diğer iddiaların arasında yer alıyor.

Resident Evil 8 Söylentileri Gerçeği Yansıtıyor mu?

Yakın bir zaman önce çıkartılan yeni bir rapor ile yeni detaylar ortaya çıktı. Bahsi geçen rapor, Biohazard Cast sitesi üzerinden geldi. Bu site daha önceden oyunun adının Resident Evil VIII: Village olacağını da ortaya atmıştı. Rapora göre gizli güçlere inancın Resident Evil 8 oyununun hikayesinde büyük rol oynayacağına bir kez daha dikkat çekildi. Söylenene göre yeni bir virüs yeni yaratıklar ve menfur şeyleri yaratmış ve senaryoda bunlara tapan bir tarikat ile karşılaşacakmışız. Başlarda doğaüstü güçlerin olacağı iddia edilmişti. Bu iddia artık yeni bir virüs ile destekleniyor. Bu virüs aynı zamanda yanılsama görmeye de yol açacakmış.

Yeni oyundaki yaratıkların tamamı bize yabancı olmayacakmış. Köpekler, kurtlar ve zombilerin yanı sıra Licker benzeri yaratıklar ile karşılaşacakmışız. Bazı zombiler zırhlı olacak ve kılıç, bıçak ve sopa kullanabileceklermiş. Ancak bunlar ile oyunun başlarında değil de daha önceden oyunda olacağı iddia edilen kaleye ulaştığımızda karşılaşacakmışız.

Hazır mekanlardan bahsetmişken, Resident Evil 8 oyununda çok çeşitli mekanların olacağı da söyleniyor. Mesela orman ve mağara gibi. Bu mekanlar zifiri karanlık olacağı için etrafı aydınlatabilmek adına el feneri kullanacakmışız. El fenerimizin Outlast oyunundakine benzer olarak pili bitecek ve yeniden şarj etmemiz gerekecekmiş.

Raporun ilerleyen kısımlarında hikayede Emily isimli yeni bir karakter olacakmış. Yirmili yaşlarının sonlarına yaklaşan Emily ile oyunun açılış mekanı olacağı söylenen köyde karşılaşacakmışız. Hanım kızımız babasını bulup da kaçmaya çalışırken ana karakterimiz Ethan'a belirli konularda yardımcı olacakmış.

Son olarak, Alex Wesker Resident Evil 8 ile geri dönüş yapacakmış ama kötü karakter açısından ikinci kademede bulunacakmış. Ana kötü karakter ise Resident Evil 7: Biohazard - Not A Hero senaryosunda varlığından haberdar olduğumuz The Connections örgütünün yüksek rütbeli üyesi Alan R. ve kalede yaşıyor olacakmış.

İlk çekici detaylar olduğunu söylemek gerek ama henüz resmiyet kazanmadıkları için de fazla heyecanlanmamak lazım. 10 Haziran 2020 tarihinde Capcom tarafından bir Resident Evil duyurusunun yapılacağı söyleniyor. Bu duyuruda bir ihtimal Resident Evil 8 ile karşılaşabiliriz. O zamana kadar bu detayları bir söylenti olarak akılda tutmakta fayda var. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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