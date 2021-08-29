Residansta uyuşturucu yakalandı
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Residansta uyuşturucu yakalandı

Residansta uyuşturucu yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda S.Ç. ve T.B. isimli şahısların Talas ilçesinde faaliyet gösteren residance tabir edilen yerlerde günü birlik oda kiralayarak uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği bilgisi üzerine, şahısların kullandığı residance tespit edilerek operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şahıs yakalanırkrn, yapılan aramalarda; 309 gram metamfetamin maddesi,11 gram bonzai maddesi,1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo, 6 bin 200 TL suçtan elde edilen gelir ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç. ve T.B. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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