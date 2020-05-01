Remdesivir: Trump antiviral ilacın ABD'de acil durumlarda Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini...
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Remdesivir: Trump antiviral ilacın ABD'de acil durumlarda Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini...

Remdesivir: Trump antiviral ilacın ABD'de acil durumlarda Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini...
01.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:50

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin, Gilead şirketinin Remdesivir adlı ilacının acil durumlarda Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasını onayladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin, Gilead şirketinin Remdesivir adlı ilacının acil durumlarda Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasını onayladığını açıkladı.

Donald Trump bu açıklamayı, Gilead CEO'su Dan O'Day'le birlikte katıldığı Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptı.

Amerikan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) daha önce Ebola'ya karşı geliştirilen antiviral ilaç Remdesivir'in koronavirüsle mücadelede işe yaradığını açıklamıştı.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Doktor Anthony Fauci de bu hafta ilaçla ilgili testlerden "iyi haberler" geldiğini söylemişti.

Anthony Fauci, "Remdesivir, Covid-19 hastalarının tedavisinde yeni bir standart belirleyebilir" demişti.

Çeşitli ülkelerdeki hastanelerde yapılan deneylerde de ilacın semptom süresini 15 günden 11 güne düşürdüğü tespit edilmişti.

Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir diğer araştırmada ise ilacın Covid-19 hastalarının tedavisinde işe yaramadığı belirtilmişti.

ABD halen dünyada gerek koronavirüs vakası, gerekse de virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısında açık farkla ilk sırada.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede vaka sayısı 1 milyon 782 bini, can kaybı ise 63 bini aşmış durumda.

Dünyada ise vaka sayısı 3 milyon 321 bini, Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı 237 bini geçti.


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