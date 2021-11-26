Rektörümüz Bölüm Başkanları ile Bir araya Geldi

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, akreditasyon belgesi almaya hak kazanan Üniversitemiz Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya, Fizik, Matematik, Tarih, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümlerinin başkanları ile bir araya geldi.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Rektörümüz, kalite ve akreditasyonu esas alıp, araştırma üniversitesi olma yolunda kısa zamanda önemli uygulamaları hayata geçiren kurum olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Daha önce akreditasyon belgesi alma başarısı göstermiş olan 7 programımıza ilaveten 5 programımız daha akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Sürece emek veren tüm personelimize teşekkür ediyorum. Alınan akreditasyon belgesinin ve elde edilen başarının bölümlerimize, Fen Edebiyat Fakültemize, Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz, Üniversitemiz bünyesinde yer alan tüm bölümlerimizin akredite olmasıdır. Bu anlamda bütün birimlerde akredite olma çalışmaları devam etmektedir. " dedi.

Toplantıya, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tomakin, Bölüm Başkanları Prof. Dr. Oktay Torul, Prof. Dr. Hasan Ali Esir, Prof. Dr. Zehra Aslan, Prof. Dr. Ruşen Yılmaz, Prof. Dr. Nurhayat Özdemir ve Doç. Dr. Özlem Faiz katıldı.

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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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