Rektörden öğrencilere yüz yüze eğitim öncesi 'aşı' tavsiyesi
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Rektörden öğrencilere yüz yüze eğitim öncesi 'aşı' tavsiyesi

Rektörden öğrencilere yüz yüze eğitim öncesi 'aşı' tavsiyesi
Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız - Haberler | Güncel

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yüz yüze eğitim için hazırlıkların başladığını belirtti.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yüz yüze eğitim için hazırlıkların başladığını belirtti. Üniversitedeki personel ve akademisyenlerin aşılarını yaptırdıklarını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Bizler aşılarımızı olduk, öğrencilerimizin de bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitelerin 20 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak olmasını değerlendirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılı mart ayından itibaren online eğitime geçen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim için hazırlıklar başladı. Üniversitedeki personel ve akademisyenlerin aşılarını yaptırdıklarını belirten Prof. Dr. Alim Yıldız, eğitim için yerleşkeye gelecek öğrencilere de aşı tavsiyesinde bulundu. Yüz yüze eğitime geçişte herkesin aşı olmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, "Yeni eğitim öğretim yılının da yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerimiz bize de okulların başlayıp başlamayacağı ile ilgili çok sayıda mesaj atıyorlar. Aslında birçok üniversite akademik takvimini belirledi. Biz de yaklaşık 2 ay önce senatoyla birlikte akademik takvimimizi belirlemiştik. Bu takvime göre de 20 Eylül'de eğitime başlama kararı almıştık. Öğrencilerin soruları üzerine sosyal medyada bir paylaşımda bulunduk. Allah nasip ederse 20 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamayı planlıyoruz. Eğer hükümetten ya da bakanlıktan bir karar alınırsa ona bir şey diyemeyiz ama biz şu anda hazırız" dedi. 

'YURTLAR HAZIR'Öğrenci yurtları için Kredi ve Yurtlar Kurumu ile irtibat halinde olduklarını söyleyen Prof. Dr. Alim Yıldız, "Öğrencilerimizin yurtları da hazır ve bildiğiniz üzere Sivas'ta yurt problemi yok. Öğrencilerimizin rahatlıkla kalabileceği kadar yurt var. 1,5 yıldır öğrencilerimiz uzakta. Bu süre boyunca uzaktan eğitim yapıyorduk ancak yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece Sivas Cumhuriyet Üniversitesi değil, birçok üniversite bu kararı aldı. Biz de Eylül'ün üçüncü haftası başlamış olacağız" diye konuştu. 'ÖĞRENCİLERİMİZİN AŞI OLMASINI İSTİYORUZ'

Öğrencilere aşı tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Yıldız, "Öğrencilerin aşılanması zorunluluğu bizimle ilgili bir konu değil. Eğer hükümet böylesi bir karar alırsa ona göre hareket edilir. Biz üniversite olarak sadece tavsiyede bulunuruz. Elbette öğrencilerimizin aşı olmasını istiyoruz. Geldiklerinde inşallah böylesi bir salgınla karşılaşmazlar. Bu konuda biz üzerimize düşen görevleri yaptık. Okulumuz, hocalarımız kısacası biz hazırız ve öğrencilerimizi bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede bu felaketten de kurtuluruz. Bizler aşılarımızı olduk, öğrencilerimizin de bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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Rektörden öğrencilere yüz yüze eğitim öncesi 'aşı' tavsiyesi
Rektörden öğrencilere yüz yüze eğitim öncesi 'aşı' tavsiyesi
Rektörden öğrencilere yüz yüze eğitim öncesi 'aşı' tavsiyesi
Rektörden öğrencilere yüz yüze eğitim öncesi 'aşı' tavsiyesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız

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