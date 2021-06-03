Rektör Vekili Tomar, Misafir Öğretim Üyeleri ile Birlikte Türkistan Tv'de Yayınlanan "Türkistan'ın Kalbi" Programına Katıldı

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, "Anayurt-Atayurt Sağlık Köprüsü" kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesine gelen tıp profesörleri ile 02. 06. 2021 tarihinde Türkistan TV'de yayınlanan "Türkistan'ın Kalbi" programına konuk oldu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, "Anayurt-Atayurt Sağlık Köprüsü" kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesine gelen tıp profesörleri ile 02. 06. 2021 tarihinde Türkistan TV'de yayınlanan "Türkistan'ın Kalbi" programına konuk oldu. Program boyunca Prof. Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun ve Rektör Vekili Tomar Türkistan'daki tıbbi gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

Rektör Vekili Tomar ve misafir heyeti; açılması planlanan 900 yataklı şehir hastanesine Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesinin nasıl destek verebileceği, hangi destekleyici çalışmalarının uygulanabileceği, en geniş kapsamıyla tıp alanında yapılan iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Türkistan TV'de yayınlanan "Türkistan'ın Kalbi" programı, misafir öğretim üyelerinin Türkistan'daki gelişmelerin tıp alanına yansımaları ve Türkistan tıbbı hakkındaki görüş ve değerlendirmeleri ile sonlandırıldı.

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Kaynak: Habermetre