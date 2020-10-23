Rektör Polat'tan, Senegal ziyareti

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ikili iş birliği görüşmeleri kapsamında Senegal'de bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ikili iş birliği görüşmeleri kapsamında Senegal'de bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor.

Rektör Polat, ziyaret kapsamda ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ile bir araya geldi. Türk heyeti daha sonra Senegal Yükseköğretim Araştırma Bakanı Dr.Cheikh Oumar Anne'yi ziyaret etti.

Ziyarette, Karabük Üniversitesinin 55 bini aşan öğrenci sayısının 10 bininin uluslararası öğrencilerden oluştuğunu belirten Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesinin Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversitelerden biri olduğunu ifade etti. Times Higher Education'ın 2021 listesinde ilk 1000'de yer alan Karabük Üniversitesi ile Senegal'de bulunan üniversitelerle iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Senegal Yükseköğretim Araştırma Bakanı Anne, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'de öğrenim gören Senegalli öğrenciler olduğunu ve daha fazla öğrenciyi eğitim almak üzere Karabük Üniversitesine göndermek istediklerini belirtti.

"Senegal'de bulunan üniversitelerle memorandum imzalanacak"

Bakan ziyaretinin ardından, Thies Üniversitesi Rektörü Prof. Ramatoulaye Diagne Mbengue, Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmadou Aly Mbaye, Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi Rektörü Prof. Codou Gueye Mar ile görüşmeler yapıldı. Tokat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in de bulunduğu ziyaretlerde olası işbirlikleri, öğrenci değişimi ve personel değişimi hareketlilikleri konuları ele alındı. Memorandum imzalanmak üzere görüş birliğine varıldı.

Senegal ziyaretinde Rektör Polat'a, Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış da eşlik etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı