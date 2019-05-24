Rektör Polat'a ilk hayırlı olsun ziyareti

Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a ilk hayırlı olsun ziyaretlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptı.

Rektör Polat'ın yeniden Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Rektör Şahin ve Rektör Alişarlı, başarı temennilerinde bulundu.

Rektör Polat ise her iki üniversite rektörüne ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA