Rektör Kutluhan'dan PAÜ'lü Milli Sporcuya Ziyaret

DENİZLİ (Habermetre) - Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Tokyo'da düzenlenen Paralimpik Oyunlarında, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazanan Goalball Kadın Milli Takımımızın sporcusu ve zamanda PAÜ öğrencisi Şeydanur Kaplan ile milli sporcumuzun antrenörü Hüseyin Atmaca'yı Denizli Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda ziyaret etti.

Burada, okul müdürü Mahmut Çiçek, milli sporcu Şeydanur Kaplan, antrenör Hüseyin Atmaca ve öğretmenler tarafından karşılanan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'a Denizli Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri çiçek takdim etti. Şeydanur Kaplan, Rektör Kutluhan'a paralimpik oyunlarında giydiği 4 numaralı milli formayı hediye etti.

Rektör Kutluhan: "Engelli bireylerin topluma kazandırılmasını önemsiyoruz"

Ziyarette ilk olarak okul müdürü Mahmut Çiçek, milli sporcu Şeydanur Kaplan, antrenör Hüseyin Atmaca ile bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Müdür Mahmut Çiçek'ten görme engelli çocuklara verilen eğitim ve okul hakkında bilgi aldı. Milli sporcu Şeydanur Kaplan ile antrenörü Hüseyin Atmaca'yı paralimpik oyunlarında elde ettikleri başarıdan dolayı bir kez daha tebrik eden Rektör Prof. Dr. Kutluhan, müsabakaları heyecanla takip ettiklerini, mücadeleyi asla bırakmayan, başarıya ulaşmak için çok çaba gösteren ve sonunda emeğinin karşılığını alarak tüm ülkeyi gururlandıran bir milli takımda, PAÜ'den de bir sporcunun olmasının kendisini fazlasıyla mutlu ettiğini söyledi. Pamukkale Üniversitesi olarak her zaman yanlarında olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ'lü milli sporcu Şeydanur Kaplan ve antrenörü Hüseyin Atmaca'ya başarılarının devamını diledi. Denizli Görme Engelliler İlköğretim Okulu Müdürü Mahmut Çiçek ile ortak projeler geliştirme ve mevcut projelere destek verme konusunda istişarelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, engelli bireylerin, çok küçük yaşlarda topluma entegre olmaları konusunu önemsediğini söyledi. Bu konuda PAÜ olarak her türlü destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Rektör Kutluhan, engelli bireylere destek verilmesi halinde neleri başarabileceklerini, engelli sporcuların, turnuvalarda elde ettikleri şampiyonluklarla ve madalyalarla tüm topluma gösterdiklerini belirtti.

Görüşmenin sonunda, Şeydanur Kaplan'a altın hediye eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antrenör Hüseyin Atmaca ve Okul Müdürü Mahmut Çiçek'e günün anısında hediye takdiminde bulundu.

Görüşmenin ardından derslikleri gezen ve öğrenciler ile bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, sonrasında spor salonunda ziyaret kapsamında düzenlenen mini konsere katıldı; görme engelli sprocuların goalball gösterisini izledi. Sporculara da günün anısına hediye takdiminde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, çalışmalarında başarılar diledi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri