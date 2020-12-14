Rektör koronayı yendi
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Rektör koronayı yendi

14.12.2020 18:50 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:54
Rektör koronayı yendi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Korona virüs (Covid-19) tedavisini başarıyla tamamlayarak mesaiye başladı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Korona virüs (Covid-19) tedavisini başarıyla tamamlayarak mesaiye başladı.

Rektör Kavuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay aradan sonra bugün itibarıyla mesaimize başladık. İyi dileklerini ileten tüm personelimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamda, güzel insanlarla çalışıyor olmak benim için büyük bir mutluluk" dedi. - KÜTAHYA

Rektör koronayı yendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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